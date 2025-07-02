王毅會見歐盟主席柯斯塔 表態辦好中歐峰會

新華社報導，中國外交部長王毅今天在布魯塞爾會見歐盟理事會主席柯斯塔時表示，中歐堅持對話合作，陣營對立就難以形成，中方願與歐方加強溝通協調籌備好中歐峰會；科斯塔表示，期待雙方共同努力，推動新一次中歐峰會取得圓滿成功。

2025年中歐峰會7月下旬將在中國舉行，不久前傳出，歐盟鑑於與中國在多項貿易談判上缺乏進展，有意拒絕在中歐峰會登場前舉行「中歐高層經貿對話」。德國媒體日前報導，王毅6月30日至7月6日訪問歐盟、德國及法國，並出席第13輪「中歐高級別戰略對話」，是在為中歐峰會作準備。

根據報導，科斯塔（António Costa）表示，歐中都支持多邊主義，面對不確定性上升的世界，雙方有責任在關鍵議題上共同發出「清晰和強有力信號」，為世界注入穩定信心和積極預期。

科斯塔說，歐中雖存在差異，但歐方願與中方相互尊重、超越分歧、增進理解，攜手應對全球性挑戰，期待雙方共同努力，推動新一次歐中領導人會晤（中歐峰會）取得圓滿成功。歐盟並將「繼續堅定奉行一個中國政策」。

王毅則說，中國視歐洲為多極世界中的重要一極，對歐政策保持連續性穩定性。無論歐洲處於順境還是逆境，中方始終支持歐洲推進一體化，樂見歐盟加強戰略自主，在國際舞台上發揮更大作用。

他表示，中方願與歐方加強溝通協調，籌備好新一次領導人會晤（中歐峰會），為中歐全面戰略夥伴關係「注入新內涵、開闢新前景」。

王毅又說，當今世界變亂交織，單邊主義、霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序和國際規則。作為世界兩大力量、兩大經濟體，「中歐堅持對話合作，陣營對立就難以形成；中歐選擇開放共贏，經濟全球化潮流就不會逆轉；中歐攜手踐行多邊主義，世界就亂不到哪兒去」。

他還說，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐就越需要加強團結協調，堅定做動盪世界中的穩定性力量。要確實尊重彼此核心利益，增進理解互信，相互成就，照亮世界。

報導說，雙方還就「烏克蘭危機」等議題交換了看法。王毅說，中方始終根據「事情本身的是非曲直」決定自身立場，將繼續堅定站在和平一邊，為勸和促談、政治解決「危機」發揮建設性作用。