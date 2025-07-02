搖整天！日本鹿兒島兩周地震逾900次 居民嘆難入眠：考慮撤離了

日本氣象廳今天指出，日本南部鹿兒島外海吐噶喇群島在過去兩週內已發生逾900起地震，頻繁搖晃讓當地居民難以入眠。

這一連串地震尚未傳出重大災損，但位於九州南部、隸屬鹿兒島縣的吐噶喇群島，今天下午3時30分許發生規模5.5地震後，日本氣象廳隨即召開緊急記者會。

氣象廳官員表示，自6月21日以來，吐噶喇群島周邊海域的地震活動就很活躍。截至今天下午4時，地震次數已突破900起，無法判斷地震何時會結束。

吐噶喇村在其官網上表示，居民一直無法入睡，非常疲憊。

一位居民接受當地廣播台南日本放送（MBC）訪問時說：「感覺像是一直在搖晃，讓人睡覺都感到很害怕。」

另一位居民則表示：「不清楚這一切何時才會結束，我該考慮是否讓孩子撤離了。」

吐噶喇群島共有12座島嶼，其中7座有人居住，總人口約700人。