泰國1日總理蘇里雅交棒 普譚出任代理總理

泰國總理貝東塔因為和柬埔寨前總理洪森的錄音事件遭憲法法庭暫停總理職務，不過貝東塔明天仍將宣誓成為文化部長，可以繼續參加內閣會議，代理總理則由副總理蘇里雅手中交給副總理普譚。

錄音外洩事件後，36名參議員向憲法法庭就錄音事件檢舉貝東塔，要求憲法法庭解除貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）總理職務，憲法法庭9名大法官昨天匿名投票決定接受參議員的檢舉案，並暫停貝東塔的總理職務。

貝東塔昨天遭停職後，由副總理兼交通部長蘇里雅（Suriya Jungrungrungkit）擔任代理總理。

儘管遭到暫停總理職務，泰王瓦吉拉隆功（KingVajiralongkorn）同意的新內閣名單中，貝東塔讓自己兼任文化部長，並將和其他新閣員在明天宣誓就職，因此貝東塔還可以繼續參加內閣會議。

民族報（The Nation）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，蘇里雅擔任代理總理只有今天1天，明天新閣員宣誓就職後，代理總理一職將交給副總理兼內政部長普譚（Phumtham Wechayachai）。新閣員宣誓完畢後，會立刻舉行特殊內閣會議。

對於媒體詢問貝東塔被暫停總理職務，是否還可以宣誓就職文化部長，蘇里雅表示內閣秘書處和國務委員會的法務專家都表示依法沒問題。

因為錄音事件從執政聯盟中退出的泰自豪黨（Bhumjaithai）原先預定在7月3日國會復會後，在國會發起針對貝東塔的不信任案投票連署，不過泰自豪黨發言人彭迪塔（Boonthida Somchai）今天表示，泰自豪黨暫時不會提出不信任案，會等待憲法法庭判決出爐後再評估狀況。

憲法法庭預估要2到3個月審理貝東塔的案子，未來憲法法庭若判決解除貝東塔總理職務，將由其中一位副總理擔任代總理，並解散國會重選；若不解散國會，眾議院可由從2023年國會選舉中就被列為總理候選人的人選中選出一位擔任新總理。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14日和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論，僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前強人總理洪森（Hun Sen）與貝東塔6月15日的一段通話錄音接著被洩露到網路上，讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力。

根據外流的錄音檔，貝東塔與洪森通話討論緊張局勢時，稱呼洪森為「叔叔」，還以「對立面」來指涉一名泰國軍事司令，因而引發反彈。

國會眾議院最大在野黨人民黨（People’s Party）立即呼籲解散國會重新大選，執政聯盟中的第2大黨泰自豪黨退出聯合政府，泰自豪黨所屬的8名內閣成員辭職。

民眾的憤怒更勢不可擋，6月28日由前紅衫軍領袖賈圖朋（Jatuporn Promphan）領導的組織「團結國土力量捍衛主權」（United Power of the Land to ProtectSovereignty）和挺王室的前黃衫軍團體合作，號召超過上萬名民眾上街，要貝東塔辭職下台。