12天內地震超過900次 日鹿兒島破30年紀錄

日本鹿兒島縣外島吐噶喇群島海域自6月21日起頻繁發生地震，截至7月2日16時為止（台灣時間15時），累計發生911次震度1以上的地震，創1995年以來新高。日本氣象廳呼籲當地民眾保持警覺，提醒可能還會發生震度5以下的地震。

當地時間2日4時32分（台灣時間3時32分）發生規模5.1地震，惡石島最大震度5弱，隨後在15時26分（台灣時間14時26分）又發生規模5.5地震，十島村最大震度同樣為5弱。截至傍晚18時為止，規模5以上的地震已有6起，其中兩次最大震度為5弱。雖然還未發布海嘯警報，但居民生活以受影響。

十島村的小寶島上「小寶島學園」校長松野浩三表示，地震發生時校舍明顯搖晃，校方馬上疏散師生至操場上，地震後校園地面出現10公尺裂痕，島上也有多處發生落石，所幸無人傷亡。

日本氣象廳警告，吐噶喇群島一帶地震活動仍相當活躍，目前仍無法預測何時會平息，而短期內仍須注意發生震度達5強的地震，還要小心落石、土石崩塌等災害。