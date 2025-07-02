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非盟維和直升機失事！機場降落時墜毀陷火海 機上8人生死未卜
根據索馬利亞國營的松納新聞社，非洲聯盟（African Union）駐索馬利亞維和部隊的一架軍用直升機，今天在首都摩加迪休機場降落時墜毀，隨即陷入火海，機上8人生死未卜。
路透社報導，松納新聞社（SONNA）在其社群平台X官方帳號發文指出，失事直升機隸屬於非洲聯盟駐索馬利亞支助穩定團（AUSSOM），事發時機上共有8人。文中並說 ，火勢已獲控制。
目前尚不清楚是否有人員傷亡。記者仍無法聯繫上AUSSOM發言人，無從得知進一步的資訊。
機場工作人員阿卜杜勒（Farah Abdulle）對路透社說：「我們聽見爆炸聲，看到直升機冒出濃煙和火焰。
濃煙完全吞沒整架直升機。」
為了協助索馬利亞政府對抗伊斯蘭主義組織「青年黨」（al Shabaab），AUSSOM在當地部署超過11000名人員。
青年黨為蓋達組織（Al-Qaeda）的分支，近20年來試圖推翻國際承認的索馬利亞政府，並依據對伊斯蘭教法的嚴格詮釋建立自己的統治。
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