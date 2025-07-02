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打臉北京野心 斐濟：不歡迎大陸建軍事基地

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導

斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）今天表示，斐濟反對中國在這個太平洋島國打造軍事基地，還說中方並不需要像去年9月試射洲際飛彈那般，透過建設這類基地來展現力量。

路透社報導，斐濟地處美國和亞洲之間，戰略位置重要，也是美中安全關係競賽的焦點。

拉布卡在澳洲首都坎培拉的全國記者俱樂部（National Press Club）發表談話。他稱斐濟正嘗試應對尋求擴大影響力的大國中國，同時也表示，北京當局很清楚，他會遊說其他太平洋島國領導人，共同反對打造軍事基地。

拉布卡指出：「太平洋島國領袖近來所有的討論，都在嘗試採取『與各方交好，不與任何人為敵』的政策路線。儘管這條路相當艱困，但並非毫無可能。」

他還說，若大國之間因台海危機爆發任何衝突，太平洋區域都將受到影響，且中國和其他國家已在為這種可能性預做準備。

從中國與索羅門群島簽訂安全協議、派駐警察至多個太平洋島國看來，不難看出中國在區域的安全野心。被問及相關問題時，拉布卡回答，斐濟反對中國設立軍事基地。

「如果他們要來，誰會歡迎他們？」他說：「不會是斐濟。」

中國駐斐濟大使館尚未回覆路透置評請求；北京當局先前已放棄在索羅門群島建立軍事基地。

拉布卡表示，中方用不著像去年9月試射洲際彈道飛彈那樣，藉由建設基地來展現自身力量。北京當局去年9月25日試射的飛彈飛越斐濟上空，最後落入公海。

北京 彈道飛彈 斐濟

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