未來恐鬧雙包？達賴喇嘛強硬對抗大陸 活佛轉世最大挑戰是這事

達賴喇嘛2日透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是唯一有權認定轉世靈童的單位。中國政府自2007年起頒布《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》，試圖規範活佛轉世，並聲稱有權干涉達賴喇嘛的轉世認定。達賴喇嘛此次聲明明確否定中國的權力，強化流亡藏人社群的立場。這可能進一步加劇雙方之間的緊張關係，特別是在西藏問題的國際關注度上。

達賴喇嘛此前在1969年及2011年曾表示，是否延續轉世制度需由相關人士決定，並計劃在90歲時重新評估。如今，他明確宣布延續轉世制度，標誌著討論焦點從「是否」轉向「如何」執行轉世，顯示其對藏傳佛教未來穩定性的深思熟慮。

這一轉折回應藏人社群的期望，同時也為轉世程序設定清晰的規則，試圖避免未來可能的爭議。

達賴喇嘛表示只有甘丹頗章基金會有權認定轉世靈童，這是對中國政府長期以來試圖掌控轉世事務的直接反制。例如，中國在1995年自行指定第11世班禪喇嘛，遭到達賴喇嘛及多數藏傳佛教徒的拒絕認可。此次聲明進一步鞏固了藏人對轉世自主性的立場。這一轉折可能導致中國政府採取更強硬的措施，例如自行認定「官方」達賴喇嘛轉世靈童，從而加劇分裂與爭議。

甘丹頗章基金會雖被指定為唯一權威單位，但其實際操作能力、資源以及在國際社會的認可度仍需進一步檢驗。尤其在達賴喇嘛圓寂後，如何有效執行轉世程序將是一大挑戰。

達賴喇嘛的這一聲明是對藏傳佛教未來及西藏文化傳承的深遠布局，確定轉世制度的延續及自主性，同時對中國的干涉做出強硬回應。這一決定不僅鞏固藏人社群的團結，也為國際社會提供關注西藏問題的新焦點。然而，未來轉世事務的實際執行以及中國的可能反制，將是影響藏傳佛教及西藏問題走向的關鍵因素。達蘭薩拉接下來的三天會議，預計將進一步討論轉世程序的細節，可能為未來的挑戰提供更具體的應對方案。