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四方安全對話外長譴責印控克什米爾恐攻 未提巴基斯坦

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

伊斯蘭武裝分子在印控克什米爾發動恐攻，造成26人喪命。由美國印度、日本及澳洲組成的四方安全對話（Quad）今天呼籲，立即將凶手繩之以法。

路透社報導，4月22日的攻擊事件引發擁核的印度及巴基斯坦激烈交火，兩國數十年來的對立關係升高。印度將責任歸咎於巴基斯坦，但巴基斯坦否認，並呼籲由中立者調查。

四方安全對話外交部長在華府舉行會談，美國國務院發表聯合聲明，但既沒有點名巴基斯坦，也未譴責伊斯蘭馬巴德當局。

外長在聲明中表示：「Quad明確譴責所有形式及表現的恐怖主義及暴力極端主義行為，包含跨境恐怖主義。」

他們呼籲聯合國全部成員積極配合「所有相關單位」，立即將「這項應受譴責行為的凶手、組織者和出資者」繩之以法。

在華府對抗中國在亞洲影響力與日俱增的努力中，印度是美國越來越重要的夥伴，而巴基斯坦也是美國的盟友。

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