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搖不停！日本鹿兒島又地震「規模5.5、震度5弱」 至今累計877次

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海當地時間2日凌晨4時32分左右才發生芮氏規模5.1的地震，下午3時26分左右又再度地震，推定為芮氏規模5.5。圖片擷取自 X / ライブドアニュース
日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海當地時間2日凌晨4時32分左右才發生芮氏規模5.1的地震，下午3時26分左右又再度地震，推定為芮氏規模5.5。圖片擷取自 X / ライブドアニュース

日本鹿兒島縣吐噶喇（トカラ）列島近海當地時間2日凌晨4時32分左右才發生芮氏規模5.1的地震，下午3時26分左右又再度地震，十島村的小寶島觀測到震度5弱的強烈搖晃。

鹿兒島讀賣電視台引述氣象廳報導，此次地震的震央位置位於北緯29.2度、東經129.2度，震源深度約為10公里。地震規模推定為芮氏規模5.5，寶島與惡石島觀測到震度3，中之島、諏訪之瀨島及奄美市等地觀測到震度1。

儘管這起地震並無引發海嘯的疑慮，但在6月底以來的群發地震中，小寶島首次觀測到震度5。讀賣新聞報導，截至2日上午10時，吐噶喇列島近海已累計觀測到震度1以上的地震達877次。

鹿兒島新聞報導，十島村公所表示，目前尚未接獲任何災情通報。

吐噶喇列島 地震 強震 日本 海嘯

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