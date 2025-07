達賴喇嘛宣布延續轉世制度 指定基金會認定轉世靈童

達賴喇嘛今天透過聲明表示,「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」,而達賴喇嘛甘丹頗章基金會(Gaden Phodrang Foundation)將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

尊者達賴喇嘛辦公室(The Office of His Holiness The Dalai Lama)曾於2019年時表示,達賴喇嘛將在90歲時決定是否轉世。

西藏宗教高層今天在印度北部山城達蘭薩拉(Dharamsala)開會,達賴喇嘛透過影片表達他的想法,並由辦公室發布對外聲明。

達賴喇嘛表示,他在2011年時就在西藏宗教領袖會議上,對藏人、藏傳佛教信徒,以及西藏、藏族相關人士提到,他早在1969年就明確表示,「達賴喇嘛的轉世問題未來是否繼續存在,應由相關人士決定」。

達賴喇嘛說:「當時我還提到,當我90歲時,我會諮詢藏傳佛教宗教高層、藏族人民,以及其他關心藏傳佛教的人士,重新評估達賴喇嘛轉世制度是否應該繼續存在。」

達賴喇嘛提到,雖然他未就此事與人公開討論,但過去14年來,西藏各派宗教高層、西藏流亡議會(Tibetan Parliament in Exile, TPiE)、藏人行政中央(Central Tibetan Administration, CTA)、非政府組織,以及喜馬拉雅、蒙古、俄羅斯、中國等地的藏傳佛教徒都曾致信,並提出理由,請求保留達賴喇嘛的轉世制度。

達賴喇嘛說:「特別值得一提的,是我經由各種管道,收到來自西藏境內藏人的來函,表達了相同的呼籲。因為有這些請求,我決定將繼續保留達賴喇嘛轉世制度。」

達賴喇嘛指出,他在2011年的聲明就已經明確訂出未來達賴喇嘛轉世的認定程序,相關事務將完全由尊者達賴喇嘛辦公室的達賴喇嘛甘丹頗章基金會成員負責,他們應諮詢藏傳佛教各派宗教高層等人意見,即應依照過去的傳統進行尋訪和認證程序。

印度主流英語電視台「寰宇一家」(WION)報導,達賴喇嘛強調,無論中國或其他單位,任何人都無權干涉轉世事務。

達賴喇嘛說:「我要在此重申,達賴喇嘛甘丹頗章基金會是唯一擁有認定未來轉世靈童權力的單位,其他任何人都無權干涉此事。」

達賴喇嘛7月6日將滿90歲,西藏宗教高層今天起在達蘭薩拉進行3天會議,在達賴喇嘛明確表達轉世意願後,他們可望在會議期間討論相關事宜。