快訊

桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」

NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

重大更新！Threads正式開放私訊功能 想互丟串文有這前提

聽新聞
0:00 / 0:00

達賴喇嘛宣布延續轉世制度 指定基金會認定轉世靈童

中央社／ 新德里2日專電
達賴喇嘛（圖）今天透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是唯一具認定轉世靈童的單位。中央社（尊者達賴喇嘛辦公室提供）
達賴喇嘛（圖）今天透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是唯一具認定轉世靈童的單位。中央社（尊者達賴喇嘛辦公室提供）

達賴喇嘛今天透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

尊者達賴喇嘛辦公室（The Office of His Holiness The Dalai Lama）曾於2019年時表示，達賴喇嘛將在90歲時決定是否轉世。

西藏宗教高層今天在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala）開會，達賴喇嘛透過影片表達他的想法，並由辦公室發布對外聲明。

達賴喇嘛表示，他在2011年時就在西藏宗教領袖會議上，對藏人、藏傳佛教信徒，以及西藏、藏族相關人士提到，他早在1969年就明確表示，「達賴喇嘛的轉世問題未來是否繼續存在，應由相關人士決定」。

達賴喇嘛說：「當時我還提到，當我90歲時，我會諮詢藏傳佛教宗教高層、藏族人民，以及其他關心藏傳佛教的人士，重新評估達賴喇嘛轉世制度是否應該繼續存在。」

達賴喇嘛提到，雖然他未就此事與人公開討論，但過去14年來，西藏各派宗教高層、西藏流亡議會（Tibetan Parliament in Exile, TPiE）、藏人行政中央（Central Tibetan Administration, CTA）、非政府組織，以及喜馬拉雅、蒙古、俄羅斯、中國等地的藏傳佛教徒都曾致信，並提出理由，請求保留達賴喇嘛的轉世制度。

達賴喇嘛說：「特別值得一提的，是我經由各種管道，收到來自西藏境內藏人的來函，表達了相同的呼籲。因為有這些請求，我決定將繼續保留達賴喇嘛轉世制度。」

達賴喇嘛指出，他在2011年的聲明就已經明確訂出未來達賴喇嘛轉世的認定程序，相關事務將完全由尊者達賴喇嘛辦公室的達賴喇嘛甘丹頗章基金會成員負責，他們應諮詢藏傳佛教各派宗教高層等人意見，即應依照過去的傳統進行尋訪和認證程序。

印度主流英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，達賴喇嘛強調，無論中國或其他單位，任何人都無權干涉轉世事務。

達賴喇嘛說：「我要在此重申，達賴喇嘛甘丹頗章基金會是唯一擁有認定未來轉世靈童權力的單位，其他任何人都無權干涉此事。」

達賴喇嘛7月6日將滿90歲，西藏宗教高層今天起在達蘭薩拉進行3天會議，在達賴喇嘛明確表達轉世意願後，他們可望在會議期間討論相關事宜。

佛教 西藏 達賴喇嘛

延伸閱讀

棒球／宏道基金會贊助自由國小50萬元 赴美參加世少棒賽

【活動資訊】排毒、降血壓還能促進新陳代謝，慢性腎臟病可以喝健康飲品西芹汁嗎？07/19「一起聊腎事」講座醫師、營養師為你解答

巴菲特再捐1745億！已捐1.7兆退居第6大富豪...股神投資術累出巨富：6地雷決不碰

達賴90大壽 暗示延續轉世制度

相關新聞

搖不停！日本鹿兒島又地震「規模5.5、震度5弱」 至今累計877次

日本鹿兒島縣吐噶喇（トカラ）列島近海當地時間2日凌晨4時32分左右才發生芮氏規模5.1的地震，下午3時26分左右又再度地...

南韓準法務部長鄭成湖肌肉照瘋傳 網評「聽證會穿短袖就過關」

南韓總統李在明提名的法務部長候選人、共同民主黨國會議員鄭成湖（Jeong Seong-ho）因結實壯碩的體格在網上引發熱...

達賴喇嘛宣布延續轉世制度 指定基金會認定轉世靈童

達賴喇嘛今天透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden PhodrangFound...

日媒：盧比歐將訪日韓大馬 首以國務卿身分赴亞洲

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，魯比歐（Marco Rubio）下週將首度以美國國務卿身分展開亞洲行，出訪日...

泰國總理貝東丹被停職：引發民怨的柬埔寨通話「錄音門」政治風波

38歲的泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）因一起「錄音門」，正面臨前所未有的政治危機。7月1日泰國憲法法院宣布，貝東丹和柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）私下討論泰柬邊境爭端的通話，違反憲法與職業道德，即刻暫停其總理職務、展開調查。在通話中，貝東丹以低姿態稱呼洪森「叔叔」，並批評與柬埔寨談判的泰國軍方談判方式粗暴、破壞泰國政府誠意。通話錄音洩漏後引發眾怒，上萬人上街頭抗議示威，要求貝東丹下台。隨著泰柬邊境衝突情勢升溫，貝東丹總理位置岌岌可危，泰國可謂再次陷入新的政治動盪。

韓聯社：中方擬邀請李在明出席抗戰勝利紀念活動

韓聯社2日報導，南韓外交消息人士2日透露，中國政府近期通過外交管道向南韓政府詢問總統李在明能否出席9月3日在北京舉行的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。