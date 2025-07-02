日媒：盧比歐將訪日韓大馬 首以國務卿身分赴亞洲

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，魯比歐（Marco Rubio）下週將首度以美國國務卿身分展開亞洲行，出訪日本、韓國和馬來西亞。

身兼美國國家安全顧問的魯比歐，預計7日在東京展開官方拜會行程，隨後前往首爾與韓國新任總統李在明政府會面，接著飛往吉隆坡出席10日的美國與東南亞國家協會（U.S.-ASEAN）會議以及11日的東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議。

魯比歐此行將由新任政治事務次卿胡克爾（Allison Hooker）陪同，胡克爾昨天已與日本駐美大使山田重夫會面，為訪問做準備。

魯比歐訪日時間點很尷尬。美日貿易協議談判期限9日到期，意味美對日商品課徵的24%「對等」關稅暫緩期有可能告一段落。不僅如此，川普甫對美日關稅談判表達不滿，暗示可能將關稅提高至30%或35%。

此外，美國和日本遲遲未能舉行國防與外交的年度「2+2」部長級會談，很可能是因為美方對日本應增加多少國防開支的態度不一，數字從3%至5%不等。

若雙方能達成共識，討論可能會進一步推進，為川普可能於年底的訪日行做準備。川普2月曾告訴日本首相石破茂，他有意參觀將開放至10月13日的大阪世界博覽會。

魯比歐出任國務卿以來已出訪20多國，但主要集中在中東和西半球，包括3次前往沙烏地阿拉伯、兩次造訪加拿大。相較之下，前朝拜登政府的國務卿布林肯（Antony Blinken）2021年1月上任後，同年3月率先訪問日韓，隨後並在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）與中國官員舉行了一場火藥味十足的會談。