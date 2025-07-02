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批委內瑞拉人權惡化 聯合國專員遭列不受歡迎人物

中央社／ 卡拉卡斯1日綜合外電報導

委內瑞拉親政府的國民議會今天將聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）列為「不受歡迎人物」，以回應圖克的辦公室最近發布報告稱，委國人權狀況持續惡化。

法新社報導，圖克上週譴責委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府在過去一年間「任意拘留、違反正當程序，以及強迫失蹤」等行為，委國總檢察官辦公室則稱圖克的報告是種「挑釁」。

委國國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）是馬杜洛的親密盟友，他呼籲政府終止與圖克辦公室的所有往來。

羅德里格斯在表決前說道：「等他沒那麼令人反感時，還有機會回來，等他們至少恢復禮貌與理智時，再回來也不遲。」

自2019年起，聯合國人權事務高級專員辦事處在委內瑞拉設有常駐機構，其批評性報告經常成為與馬杜洛政府之間的爭論焦點。

人權 辦公室 馬杜洛

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