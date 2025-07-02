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南韓準法務部長鄭成湖肌肉照瘋傳 網評「聽證會穿短袖就過關」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統法務部長候選人、共同民主黨國會議員鄭成湖日前上節目時公開了大秀手臂肌肉的照片，隨即有網友截圖轉發、引發熱議。擷取自 X / ephemeral28
南韓總統法務部長候選人、共同民主黨國會議員鄭成湖日前上節目時公開了大秀手臂肌肉的照片，隨即有網友截圖轉發、引發熱議。擷取自 X / ephemeral28

南韓總統李在明提名的法務部長候選人、共同民主黨國會議員鄭成湖（Jeong Seong-ho）因結實壯碩的體格在網上引發熱議，有網友戲稱，如果他在人事聽證會時穿短袖，「大家可能都不敢隨便說話了」。

南韓中央日報與朝鮮日報報導，現年64歲的鄭成湖6月30日參加Channel A節目《國會議事堂 Anchors》時，公開大秀手臂肌肉的照片，隨即有網友截圖轉發、引發熱議。

據轉述，鄭成湖在節目中回憶示，自己就讀首爾大學法學院唸書時，「極為罕見地擔任首爾大學舉重隊隊長，平常做很多重量訓練」。主持人摸鄭成湖的手臂後驚訝表示，「這跟我大腿差不多粗！」畫面還打出「靠武力連任五屆？」的字幕，公開鄭成湖展現肌肉的畫面。

鄭成湖談到開始運動的原因時回憶道，1981年剛進首爾大學的時候，社會環境非常動盪，「我是學生運動的一員，幾乎每天都要去遊行示威，覺得光靠熱情不行，身體素質也得跟上」。他還表示，當初是受到首爾大學舉重隊門口的標語「現代的胸膛裡蘊藏原始的力量」所吸引。

有韓媒報導，鄭成湖秀肌肉照公開後，甚至出現「馬東石當法務部長」的說法。朝鮮日報指出，鄭成湖秀肌肉的照片爆紅後，有網友表示，「64歲還有這種身材，真讓人難以置信」、「如果聽證會時穿短袖，大家可能都不敢隨便說話」。

面對主持人提問「有沒有想彈腦門的人？」時，鄭成湖笑著點名在野國民力量黨前黨鞭權性東。他說，權性東和李在明總統是中央大學法學院的學長學弟，也是一起考上司法考試的熟人，但「一開口就說話很粗暴，已經太過分了」。

中央日報報導，鄭成湖是親李在明派核心小團體「七人會」的一員，兩人1987年同時進入司法研修院，相識至今是38年的老友。從李在明還是黨內非主流時，鄭成湖便一路支持，2017年和2024年的大選都參與了李在明競選團隊，2024年8月起擔任共同民主黨人才引進委員會委員長，為李在明的勝選出力不少。

李在明 首爾

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