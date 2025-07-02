南韓準法務部長鄭成湖肌肉照瘋傳 網評「聽證會穿短袖就過關」

南韓總統李在明提名的法務部長候選人、共同民主黨國會議員鄭成湖（Jeong Seong-ho）因結實壯碩的體格在網上引發熱議，有網友戲稱，如果他在人事聽證會時穿短袖，「大家可能都不敢隨便說話了」。

南韓中央日報與朝鮮日報報導，現年64歲的鄭成湖6月30日參加Channel A節目《國會議事堂 Anchors》時，公開大秀手臂肌肉的照片，隨即有網友截圖轉發、引發熱議。

據轉述，鄭成湖在節目中回憶示，自己就讀首爾大學法學院唸書時，「極為罕見地擔任首爾大學舉重隊隊長，平常做很多重量訓練」。主持人摸鄭成湖的手臂後驚訝表示，「這跟我大腿差不多粗！」畫面還打出「靠武力連任五屆？」的字幕，公開鄭成湖展現肌肉的畫面。

鄭成湖談到開始運動的原因時回憶道，1981年剛進首爾大學的時候，社會環境非常動盪，「我是學生運動的一員，幾乎每天都要去遊行示威，覺得光靠熱情不行，身體素質也得跟上」。他還表示，當初是受到首爾大學舉重隊門口的標語「現代的胸膛裡蘊藏原始的力量」所吸引。

有韓媒報導，鄭成湖秀肌肉照公開後，甚至出現「馬東石當法務部長」的說法。朝鮮日報指出，鄭成湖秀肌肉的照片爆紅後，有網友表示，「64歲還有這種身材，真讓人難以置信」、「如果聽證會時穿短袖，大家可能都不敢隨便說話」。

面對主持人提問「有沒有想彈腦門的人？」時，鄭成湖笑著點名在野國民力量黨前黨鞭權性東。他說，權性東和李在明總統是中央大學法學院的學長學弟，也是一起考上司法考試的熟人，但「一開口就說話很粗暴，已經太過分了」。

中央日報報導，鄭成湖是親李在明派核心小團體「七人會」的一員，兩人1987年同時進入司法研修院，相識至今是38年的老友。從李在明還是黨內非主流時，鄭成湖便一路支持，2017年和2024年的大選都參與了李在明競選團隊，2024年8月起擔任共同民主黨人才引進委員會委員長，為李在明的勝選出力不少。