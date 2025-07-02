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韓聯社：中方擬邀請李在明出席抗戰勝利紀念活動

聯合報／ 編譯張佑生
消息人士透露北京有意邀請南韓總統李在明出席抗戰勝利80周年閱兵活動。路透
消息人士透露北京有意邀請南韓總統李在明出席抗戰勝利80周年閱兵活動。路透

韓聯社2日報導，南韓外交消息人士2日透露，中國政府近期通過外交管道向南韓政府詢問總統李在明能否出席9月3日在北京舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動。

據預測，政府將考慮歷屆政府的相關決定，以及韓中關係、韓美關係等多重因素決定李在明是否出席。外交部官員表示，應顧全大局，考慮多重因素予以考慮。

南韓政府立足於國家利益推進實用外交，以南韓同盟為重，同時要維護好韓中關係。但在美中戰略競爭白熱化的情況下，南韓領導人亮相中方對外展示軍事力量的大型活動，恐對韓方開展外交工作帶來一定壓力。

2015年，時任總統朴槿惠在西方主要國家領導人普遍缺席的情況下唯一出席中方的抗戰勝利70週年紀念活動。當時朴槿惠不顧美國等部分國家反對出席活動，希望建立韓中友好關係，引導中方為解決朝核問題發揮積極作用。但在北韓發起核子試驗等挑釁的局面下，中方並未發揮令人矚目的作用，不久後駐韓美軍在韓部署薩德（THAAD）反飛彈系統引發中方強烈抗議，韓中關係陷入僵局。

南韓 外交部 李在明

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