法國持續撤軍 再歸還塞內加爾一軍事基地
法國今天移交給塞內加爾法軍使用的軍事基地，這是法國軍隊撤離這個西非國家計畫的一部分。
法新社報導，塞內加爾總統費伊（Bassirou Diomaye Faye）去年底宣布前殖民宗主國法國必須在2025年前關閉其在塞內加爾的軍事基地，這項撤軍程序已在3月展開，並由塞內加爾當局接收首批基地。
法國駐塞內加爾大使館在聲明中表示，法國今天歸還位於首都達卡（Dakar）附近呂菲斯克（Rufisque）的軍事通訊中心。聲明指出，該通訊站「自1960年起負責南大西洋沿岸的通訊任務」。
塞內加爾1960年獨立以來，一直是法國最可靠的非洲盟友之一。
但自費伊2024年上任以來後，他承諾將以對待其他外國夥伴的方式對待法國。
因此，7月1日起，所有為駐塞內加爾法軍工作的塞內加爾籍員工將被解僱。
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