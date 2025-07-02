澳航證實聯絡中心遭駭 600萬客戶個資外洩

澳洲航空公司 （Qantas）今天表示，駭客入侵了一個內含600萬名客戶敏感資料的系統，公司正在調查這起「重大」網路攻擊事件。

法新社報導，澳洲航空表示，駭客鎖定澳航一個客戶聯絡中心攻擊，入侵第三方使用的電腦系統。

澳航表示，駭客得以取得客戶姓名、電子郵件地址、電話號碼和生日等敏感資訊，又說「這個平台上有對600萬客戶的服務紀錄」。

澳航說：「我們正持續調查個資被盜的比率，估計數量會很大。」

澳航補充說，客戶的信用卡資料和護照號碼並未保存在這個系統中，且「澳航的運作或安全性未受影響」。

澳航執行長哈德遜（Vanessa Hudson）表示，公司已通知澳洲國家網路安全協調員（National Cyber Security Coordinator）。