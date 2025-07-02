快訊

陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

彭振聲聞妻亡痛哭喊「一句話」 昔下屬憶長官為人好不捨

館長狂喊「祖國」被忽視 綠營：沒人想成下一個郭昱晴

澳航證實聯絡中心遭駭 600萬客戶個資外洩

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導
澳洲航空公司遭駭客入侵，600萬名客戶資料恐外洩。路透
澳洲航空公司遭駭客入侵，600萬名客戶資料恐外洩。路透

澳洲航空公司 （Qantas）今天表示，駭客入侵了一個內含600萬名客戶敏感資料的系統，公司正在調查這起「重大」網路攻擊事件。

法新社報導，澳洲航空表示，駭客鎖定澳航一個客戶聯絡中心攻擊，入侵第三方使用的電腦系統。

澳航表示，駭客得以取得客戶姓名、電子郵件地址、電話號碼和生日等敏感資訊，又說「這個平台上有對600萬客戶的服務紀錄」。

澳航說：「我們正持續調查個資被盜的比率，估計數量會很大。」

澳航補充說，客戶的信用卡資料和護照號碼並未保存在這個系統中，且「澳航的運作或安全性未受影響」。

澳航執行長哈德遜（Vanessa Hudson）表示，公司已通知澳洲國家網路安全協調員（National Cyber Security Coordinator）。

客戶 澳洲 駭客

延伸閱讀

高市牙科診所洩漏個資 衛生局：最重可罰25萬

119報案系統遭駭！男合夥殯葬業「搶屍」 高雄消防局回應了

高雄牙醫社群貼文洩病患個資 衛生局急稽查最高罰35萬

高雄市殯葬業勾結駭客 入侵119系統「搶屍」賺死人財

相關新聞

澳航證實聯絡中心遭駭 600萬客戶個資外洩

澳洲航空公司 （Qantas）今天表示，駭客入侵了一個內含600萬名客戶敏感資料的系統，公司正在調查這起「重大」網路攻擊...

下半年起跑 投資人棄科技就醫保 美股道指上漲400點

道瓊工業指數上漲，投資人紛紛以撤出科技股開啟2025年下半年。

黃金漲了一大段還能買嗎？看巴菲特怎麼說

儘管黃金已經漲了一大段，許多投資人依然相信現在還是黃金的絕佳買點，理由是全球政治環境從來沒有如此險惡。

華爾街多家大型銀行增發股利 大小摩實施庫藏股

美國主要銀行通過聯準會（Fed）壓力測試後，周二紛紛宣布加發股利。由於主管機關規定較前幾年寬鬆，今年銀行通過測試的門檻明...

彭博：特斯拉Q2交車量估減12％ 未來靠自駕業務支撐

電動車大廠特斯拉（Tesla）即將公布上季銷售報告，根據彭博資訊彙整的分析師預估，特斯拉的第2季銷售將延續低迷情況，估計...

美參院稅改案重創綠能但留下緩衝 綠能股大漲

美國參議院周二最終通過租稅和支出法案，刪除了原本打算對部分建案加稅，也讓再生能源開發業者還有五年可繼續申請拜登時期通膨削...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。