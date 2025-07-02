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重心轉向亞洲 盧比歐會澳洲、印度和日本外長

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。美聯社
美國國務卿魯比歐。美聯社

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上任迄今，為全球多地衝突與國內優先事務馬不停蹄地奔走，他今天會晤澳洲、印度和日本外長，將外交重心轉向亞洲。

綜合法新社和路透社報導，魯比歐今年1月21日就職後，隨即主持一場「四方安全對話」（Quad）外長會議，被視為新政府將優先與理念相近國家合作，以對抗中國的訊號。

自那時起，魯比歐便將大部分精力集中在處理中東問題上，美國為支持以色列轟炸伊朗核設施；此外，總統川普不斷嘗試促成俄烏永久停火，但未取得重大進展；國內政策方面，則需推動川普政府的優先事項，例如大規模驅逐移民。

魯比歐會見這3國外長時，並未直接提及對中國的軍事憂慮，而是強調尋求在商業和原料方面的合作，這些同樣是川普政府的重要目標。

魯比歐告訴他們，他聚焦於「實現關鍵礦產的全球供應鏈多樣化，不只是取得原料，還包括加工和提煉成可用材料的能力。」

他說：「這對所有科技和產業都至關重要。」他還說，希望四方安全對話在這項議題上能取得「實質進展」。

在歡迎各國外長時，魯比歐稱四方安全對話是重要的戰略夥伴，並表示針對具體議題「付諸行動」的時候到了。

魯比歐也預計將與日本、印度和澳洲外長舉行雙邊會談。

川普預計今年稍晚將前往印度，出席四方安全對話領袖峰會。

印度 川普 盧比歐

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