泰國總理貝東塔遭停職後 三大走向與四大觀察要點

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）1日遭憲法法院下令暫時停職，泰國主流媒體頭條重點轉向分析後續政局發展，歸納出四大觀察點。

首先，代理總理「看守經濟」任務。代理總理蘇里雅（Suriya Jungrungruangkit） 承諾維持政策連續性，穩定外資信心。曼谷郵報以「看守政府保證穩定」為題，分析短期目標是安撫日本、韓國等主要投資代表團。

其次，貝東塔家族的房地產背景與利益衝突爭議被放大，貝東塔涉嫌任命參議員時涉及利益衝突。貝東塔的房地產大亨形象恐成「貪汙觀感」負擔，逼使為泰黨切割個人色彩、回歸集體決策。

再者，遭停職宛如 「政治定時炸彈」，貝東塔若最終被撤銷資格，國會須重新選出總理。為泰黨內已有備胎人選討論，但派系平衡成為難題。軍方背景參議員在最終投票恐再成關鍵。

最後，國際投資者初步反應溫和，認為經濟政策主軸不會劇變。若司法程序拖延或導致政治真空，恐影響國際評等和長期投資決策。

泰國憲法法院7月1日宣布，受理有關調查總理貝東塔是否存在違憲行為的請願書，並決定即日起暫停貝東塔行使總理職權。此決定震驚泰國政壇，標誌著貝東塔上任不足一年以來，執政生涯陷入空前危機。

隨著貝東塔被暫停總理職務，泰國政治進入高度不確定時期。綜合各方分析，泰國政局可能出現三種走向。

第一種是貝東塔辭職，國會重新推選總理。根據泰國憲法，如果總理職位空缺，國會將從現有議員中推選新總理。這種情況下，為泰黨可能推出新的總理人選以維持執政地位，但考慮到執政聯盟已失去泰自豪黨的支持，新總理的施政將面臨巨大挑戰。尤其關鍵的是下一年度預算案剛經過一讀，將於7月進行二讀，如果貝東塔或繼任者無法確保足夠支持，政府可能因預算案受阻而垮台。

第二種是解散國會，提前大選。貝東塔或繼任者可能選擇主動解散國會下議院，通過重新選舉尋求新的民意授權。然而，當前為泰黨的民意支持率不佳，提前選舉可能導致其失去執政地位。根據NIDA民調，反對黨人民黨以46.08%的得票率居首，遠超其他政黨。此外，泰國選舉制度經過軍政府時期的改革，更加有利於中小黨派，這可能加劇政治碎片化，使組建穩定政府變得更加困難。

第三種是軍方再次干預政治。歷史經驗表明，當泰國民選政府陷入嚴重危機時，軍方往往會以「恢復秩序」為名介入政治。雖然分析人士普遍認為當前直接軍事政變的可能性較低，但軍方及親王室保守勢力很可能通過法律手段將貝東塔趕下台。值得注意的是，貝東塔的前任賽塔就曾因「違反道德規範」被憲法法院罷免，這顯示司法系統已成為泰國保守派制衡民選政府的重要工具。