助北韓滲透美企賺1.4億 2台人遭美起訴

路透報導，美國司法部六月卅日宣布起訴六名中國人、二名台灣人及一名美國公民，他們涉嫌協助北韓駭客集團假冒身分，滲透逾百家美國企業的遠端工作職位，替北韓賺進至少五百萬美元（約台幣一點四億元）用於武器計畫。

司法部表示，這項詐騙計畫「目的在於規避制裁，並為北韓政權的非法計畫提供資金，包括其武器計畫」。約有超過一百家美國公司在不知情下聘用這些與北韓政權有關的人員，他們同時利用存取權限，竊取美國智慧財產與虛擬貨幣。

麻州波士頓聯邦法院已起訴九名嫌疑人，包括二名台灣籍人士劉孟婷與劉恩。

根據美國法庭文件，此案受害企業包括了名列「財星」的五百大企業與一間位於加州的國防暨人工智慧公司。

政治新聞網POLITICO引述司法部指出，美國聯邦調查局（FBI）已對十六個州廿九處筆電農場進行搜查，查扣約二百台筆電，並凍結數十個資金帳戶與用於洗錢的假網站。筆電農場是指專門擺放公司配發筆電，進行詐騙操作的據點。

除了實體搜查，當局也大動作查封廿一個涉案詐騙網站網域、凍結廿九個帳戶，帳戶內仍存有數萬美元資金，都是用於幫助北韓洗錢。