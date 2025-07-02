智庫：泰總理貝東塔選項少 解散國會恐難免

泰國總理貝東塔因為和柬埔寨前總理洪森的通話錄音外流，一日遭憲法法院停職。若貝東塔未來被判解職，國會可能解散重選；若不解散，眾議院可在國會去年選舉總理的幾名候選人中，選一人擔任新總理。

曼谷郵報一日報導，國會智庫泰王拉瑪七世研究院民主創新辦公室主任史迪宏說，貝東塔的停職決定可暫時緩解來自公眾的壓力；憲院要決定是否將她解職可能還要一到兩個月，但貝東塔政府選項愈來愈少，「解散眾議院最終可能無法避免」。

史迪宏說，貝東塔的為泰黨可能還來不及提名去年總理候選人猜卡盛接棒，國會就解散。最糟情況下，為泰黨可能將被迫讓已退出聯合政府的泰自豪黨恢復權力，同意支持泰自豪黨黨魁阿努廷擔任總理。

目前眾議院最大在野黨是人民黨，其前身是二○二三年國會大選最大贏家、後遭解散的前進黨。人民黨領袖納塔彭說，不支持也不反對提交不信任案，必須審慎考量時機和方式；國會一個會期只能提一次不信任案，若現在提，下次要等明年七月。

曼谷郵報說，在野黨領袖預定三日討論是否提交不信任案。眾議院議長汪穆罕默德先前說，若憲院決定將貝東塔停職，不信任案就不能進行。

泰國多年來上演貝東塔所屬的塔信家族以及親軍方、親王室保守派之間的鬥爭；後者將塔信家族視為對泰國傳統社會秩序的威脅。貝東塔父親、前總理塔信一日也抵達曼谷的刑事法庭，面臨冒犯君主罪相關指控。

泰國政治分析家蒂提南向法新社稱，塔信父女兩案無疑有關聯，該家族招牌面臨「重大稀釋」；貝東塔的執政聯盟仍掌握多數，這讓立即改選的機會降低，但她政治前途懸而未決，「泰國政府將群龍無首」，施政乏力且方向模糊，「為泰黨對政權掌握疲弱，聯合政府很可能將顯現內鬥和爭執」。

泰國國家反貪腐委員會也正調查貝東塔的通話是否違反倫理；路透一日報導，尚不清楚該調查何時結束，但可能演變為由泰國最高法院審理的訴訟，可能判貝東塔禁止從政。