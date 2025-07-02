錄音門發酵 泰總理貝東塔遭停職

泰國憲法法院七月一日決定將總理貝東塔停職以等待倫理調查，此案牽涉她與柬埔寨前總理洪森有關泰柬衝突的外洩通話錄音。貝東塔同日表示接受憲院決定，並說想向不滿外洩通話內容的人民致歉，她將繼續作為公民為泰國服務。

貝東塔在曼谷的總理府也向媒體說，她將盡力為自己辯護，因為她只是一心想保護泰國、維護和平，「我只想著要做什麼來避免問題，要做什麼來避免武裝衝突，讓軍人不會折損。我不能接受自己向其他領袖，說出可能導致負面結果的話」。

泰柬長期存在領土爭議，雙方在邊境的衝突五月廿八日造成一名柬國士兵身亡。泰國政府官員試圖緩和衝突，但泰國軍方態度強硬。其後，貝東塔和洪森六月十五日的一段通話外洩，貝東塔稱洪森「叔叔」，要他別聽「對立面」說法；所謂對立面包括知名邊境部隊司令、陸軍第二軍區指揮官普辛。

泰國憲院一日同意接受卅六名參議員的檢舉案，內容指貝東塔與洪森的通話，違反憲法條文的官員誠信及倫理標準，要求將貝東塔解職。憲院同日稍晚以七比二決定先將貝東塔停職，直到該院對全案做出決定。貝東塔可在十五天內回應檢舉案指控，提供對她有利的證據。

泰國民族報一日報導，副總理兼交通部長蘇里雅已暫代總理職務。部分在野領袖呼籲國會改選；泰國人民黨副主席藍希曼一日向法新社說，貝東塔已喪失道德權威，憲院這次決定不令人意外，「解方就是解散國會」。

貝東塔已對通話內容道歉，聲稱這類發言是談判手段。該通話已引發泰國民眾上街抗議。前紅衫軍領袖賈圖朋領導的「團結國土力量捍衛主權」組織，聯手挺王室的前黃衫軍團體在六月廿八日號召餘萬人，要貝東塔下台。

執政聯盟第二大黨泰自豪黨也已宣布退出貝東塔的聯合政府，該黨八名內閣成員辭職，使執政聯盟在國會僅剩微幅過半。泰自豪黨已預計三日在國會復會發起貝東塔不信任案投票連署，但路透一日報導，貝東塔停職後，倒閣案恐無法成案。

任文化部長 繼續參與內閣會議

泰自豪黨退出也讓泰國進行內閣改組，泰王一日批准改組名單，其中貝東塔擔任文化部長，這讓她失去總理職權後仍能繼續參與內閣會議。

被控冒犯君主罪的泰國前總理塔信一日抵達曼谷刑事法庭準備出庭。（歐新社）

現年卅八歲的貝東塔上任僅十個月就面臨職位保衛戰，凸顯其所屬的為泰黨實力每況愈下，該黨被視為貝東塔父親、前總理塔信家族的工具。貝東塔去年八月以最年輕總理之姿上台，但政府難以提振經濟，流失民心；一項六月十九日至廿五日的民調發現，其支持度已從三月的百分之卅點九，降至百分之九點二。