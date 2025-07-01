土耳其持續打壓在野 傳第3大城逮157人

土耳其電視台NTV報導，當局今天清晨在沿海大城伊茲米爾扣押157人，其中包括在野黨員及伊茲米爾1位前市長。政府對在野陣營長達數月司法打壓行動持續進行。

根據NTV報導，投入伊茲米爾（Izmir）貪汙、操縱投標和詐欺調查的檢方今天清晨下令展開這項行動。伊茲米爾是土耳其第3大城，位在土國西部愛琴海濱。

伊茲米爾選出的主要在野黨共和人民黨（CHP）籍國會議員巴肯（Murat Bakan）表示，前伊茲米爾市長索耶爾（Tunc Soyer）、數名高階官員及該黨伊茲米爾省黨部主委一同被捕。共和人民黨自去年底以來，已遭遇數波逮捕行動。

當局3月19日也對共和人民黨執政的第一大城伊斯坦堡（Istanbul）展開類似行動，頗有民望的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）當天被捕。他被視為總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）主要政治對手。

巴肯在社群平台X發文寫道：「我們遭遇類似伊斯坦堡的過程。破曉時分執行的這些逮捕並非出於法律所加諸的義務，而是明顯的政治性選擇。」