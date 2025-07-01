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仍在海牙關押中…杜特蒂在押當選納卯市長 副市長兒子暫代職務

中央社／ 馬尼拉1日專電
在荷蘭海牙關押中的菲律賓前總統杜特蒂今年5月當選家鄉納卯市市長。美聯社
在荷蘭海牙關押中的菲律賓前總統杜特蒂今年5月當選家鄉納卯市市長。美聯社

荷蘭海牙關押中的菲律賓前總統杜特蒂今年5月當選家鄉納卯市市長，但因無法履行職務而由當選副市長的兒子塞巴斯汀（Sebastian Duterte）暫代。

菲律內政部今天引據「地方政府法」（Local Government Code）表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）因暫時失去法律行為能力，由塞巴斯汀代理市長一職，以免市政停頓。

根據菲律賓「地方政府法」第46條，若市長喪失行為能力，無論是基於生理或法律因素，副市長將自動履行市長的職權。

杜特蒂於2016至2022年總統任內發動掃毒戰，人權團體指控，數以萬計的毒嫌死於「法外處決」，未獲受審機會。

設於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court, ICC），今年3月7日以「違反人道罪」罪名向杜特蒂發出逮捕令，菲律賓政府3月11日將他押送海牙候審，關押迄今。

雖然遭關押，杜特蒂仍在今年5月的期中選舉，以66萬票壓倒性當選納卯市（Davao）市長，排名第2的競選對手僅得8萬票；杜特蒂的兒子塞巴斯汀以65萬票當選副市長，排名第2的競爭對手得票不到8萬。

另一方面，菲律賓內政部也指派最高票當選的納卯市市議員小杜特蒂（Rodrigo Duterte II），也就是杜特蒂的孫子，擔任代理副市長。

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菲律賓 荷蘭 杜特蒂

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