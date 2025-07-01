快訊

彭振聲妻子墜樓身亡...柯文哲深感震驚抱歉 「因為我而讓大家受苦了」

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

民眾黨號召北檢外集結！支持者爆推擠 北市警第一次舉牌警告

近2年來第2次！國際刑事法院再遭網攻 「嶄新、複雜且具針對性」

中央社／ 海牙30日綜合外電報導
國際刑事法院（ICC）今天表示，已發現並控制1起具針對性的「網路安全事件」，這是該組織近2年來遭遇的第2起類似攻擊。 情境示意圖／Ingimage
國際刑事法院（ICC）今天表示，已發現並控制1起具針對性的「網路安全事件」，這是該組織近2年來遭遇的第2起類似攻擊。 情境示意圖／Ingimage

國際刑事法院（ICC）今天表示，已發現並控制1起具針對性的「網路安全事件」，這是該組織近2年來遭遇的第2起類似攻擊。

國際刑事法院指出，這起事件發生在「上週稍晚」，並形容這是1起「嶄新、複雜且具針對性」的攻擊。

ICC發言人告訴法新社，他無法更精確地說明攻擊發生的時間點。

國際刑事法院總部位於荷蘭海牙（The Hague）。擁有32個成員國的北大西洋公約組織（NATO）上週在海牙舉行峰會，與會者包括美國總統川普。

2023年，國際刑事法院曾遭遇其所謂「前所未見」的網路攻擊，後來證實這是1起間諜活動。

國際刑事法院並未透露這次攻擊的潛在嫌疑人。不過ICC正審理數起備受矚目的案件，其中包括向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發出逮捕令，理由是他將戰火中的烏克蘭兒童強行遣送至俄國。

此外，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）目前遭ICC羈押候審，罪名是其在「反毒戰爭」期間涉嫌犯下多起殺人案件。

國際刑事法院也對以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）發出逮捕令，指控他在加薩戰爭期間涉嫌犯下戰爭罪與危害人類罪。

ICC負責審判犯下全球最嚴重罪行的個人，包括戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪。

資安 菲律賓 網路攻擊 杜特蒂 戰爭 內唐亞胡

延伸閱讀

巴西金磚峰會 習近平不參加 普亭怕被ICC逮捕也不去了

極有可報復美國！伊朗將如何反擊 專家推估有「這些手段」

嗆中共才駭侵各國 資通電軍：以國軍個資抹黑網攻 絕事實

遭陸懸賞通緝的資通電軍 神秘網攻單位真駭客民間坐鎮

相關新聞

面臨職位保衛戰！泰總理與柬國通話外洩遭停職 貝東塔首發聲

泰國憲法法院7月1日決定將總理貝東塔停職以等待倫理調查，此案牽涉她與柬埔寨前總理洪森有關泰緬衝突的外洩通話內容。貝東塔同...

仍在海牙關押中…杜特蒂在押當選納卯市長 副市長兒子暫代職務

在荷蘭海牙關押中的菲律賓前總統杜特蒂今年5月當選家鄉納卯市市長，但因無法履行職務而由當選副市長的兒子塞巴斯汀（Sebas...

近2年來第2次！國際刑事法院再遭網攻 「嶄新、複雜且具針對性」

國際刑事法院（ICC）今天表示，已發現並控制1起具針對性的「網路安全事件」，這是該組織近2年來遭遇的第2起類似攻擊

錄音檔事件發酵 泰國總理貝東塔遭憲法法院停職！

美聯社報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前領導人洪森私密通話外流引發爭議，36名參議員提出貝塔東停職請願案，泰國憲法法院於7月1日進行審理，通過暫停貝東塔總理職務...

達賴90大壽 暗示延續轉世制度

西藏精神領袖達賴喇嘛6月30日出席90大壽祈福會時以藏語說，「有關轉世制度，將有某種架構，我們能在該架構內討論它的延續」...

研究：美國大砍援外資金 恐致逾1400萬人死亡

根據今天發布的一項研究預測，由於美國總統川普政府削減美國對外援助資金，全球最弱勢群體可能將有1400多萬人面臨死亡，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。