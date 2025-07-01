快訊

彭振聲妻子墜樓身亡...柯文哲深感震驚抱歉 「因為我而讓大家受苦了」

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

民眾黨號召北檢外集結！支持者爆推擠 北市警第一次舉牌警告

墨西哥販毒集團內鬥 多人遭斬首陳屍路邊

中央社／ 墨西哥古里亞坎30日綜合外電報導

墨西哥當局今天表示，他們在一處高速公路橋上發現20具屍體，其中數人遭斬首。事發地點為西納羅亞（Sinaloa）毒梟集團派系間內鬥地帶，死者疑為衝突中的受害者。

法新社報導，西納羅亞州檢察官辦公室表示，其中4具無頭屍遭棄置於路邊，另16具則被發現於一輛廢棄車內。

在現場的一個袋子裡裝有被砍下的5顆頭顱；檢察官指出，所有屍體都有槍傷跡象。

然而當地媒體的說法是4具無頭屍體被倒吊在橋上，這是犯罪幫派常見手法之一，但此事尚未獲得官方證實。

墨西哥自2006年以來，因毒品販運相關的暴力犯罪案件已奪走近48萬條人命，並造成超過12萬人失蹤。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

販毒 檢察官 屍體 墨西哥

延伸閱讀

墨西哥警方破獲無良火葬場 381具遺體堆積如山

ICE在銀行蹲點 墨國移民匯錢老家 轉到檯面下

高雄廢棄工寮發現女子陳屍 姊姊送飯驚見妹妹已死亡

北市64歲獨居婦才要去做健檢...卻陳屍床上 家屬慟：沒病史

相關新聞

面臨職位保衛戰！泰總理與柬國通話外洩遭停職 貝東塔首發聲

泰國憲法法院7月1日決定將總理貝東塔停職以等待倫理調查，此案牽涉她與柬埔寨前總理洪森有關泰緬衝突的外洩通話內容。貝東塔同...

仍在海牙關押中…杜特蒂在押當選納卯市長 副市長兒子暫代職務

在荷蘭海牙關押中的菲律賓前總統杜特蒂今年5月當選家鄉納卯市市長，但因無法履行職務而由當選副市長的兒子塞巴斯汀（Sebas...

近2年來第2次！國際刑事法院再遭網攻 「嶄新、複雜且具針對性」

國際刑事法院（ICC）今天表示，已發現並控制1起具針對性的「網路安全事件」，這是該組織近2年來遭遇的第2起類似攻擊

錄音檔事件發酵 泰國總理貝東塔遭憲法法院停職！

美聯社報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前領導人洪森私密通話外流引發爭議，36名參議員提出貝塔東停職請願案，泰國憲法法院於7月1日進行審理，通過暫停貝東塔總理職務...

達賴90大壽 暗示延續轉世制度

西藏精神領袖達賴喇嘛6月30日出席90大壽祈福會時以藏語說，「有關轉世制度，將有某種架構，我們能在該架構內討論它的延續」...

研究：美國大砍援外資金 恐致逾1400萬人死亡

根據今天發布的一項研究預測，由於美國總統川普政府削減美國對外援助資金，全球最弱勢群體可能將有1400多萬人面臨死亡，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。