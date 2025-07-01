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面臨職位保衛戰！泰總理與柬國通話外洩遭停職 貝東塔首發聲

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
遭停職的泰國總理貝東塔1日在法院決定出爐後，在曼谷召開的記者會發言。法新社
遭停職的泰國總理貝東塔1日在法院決定出爐後，在曼谷召開的記者會發言。法新社

泰國憲法法院7月1日決定將總理貝東塔停職以等待倫理調查，此案牽涉她與柬埔寨前總理洪森有關泰緬衝突的外洩通話內容。貝東塔同日表示接受憲院決定，「我想向對這一切不滿的人民道歉」，也說將繼續作為公民為泰國服務。

泰國憲院1日同意接受36名參議員的檢舉案，內容指控貝東塔在與洪森的通話違反誠信及倫理標準，有違憲之虞，要求將貝東塔撤職。憲院同日稍晚以7比2決定先將貝東塔停職。貝東塔可在15天回應憲院決定、提供有利證據。中央社報導說，副總理普譚將暫代總理職務。

泰柬邊境衝突5月28日造成1名柬國士兵身亡。泰國政府官員試圖緩和衝突，但泰國軍方態度強硬。其後，貝東塔和洪森6月15日的一段通話外洩，貝東塔稱洪森「叔叔」，要他別聽「對立面」說法；所謂對立面包括一名泰國知名邊境部隊司令。

貝東塔已對此道歉，聲稱這類發言是談判手段。但這段錄音已引發泰國民眾上街抗議，還讓執政聯盟第2大黨泰自豪黨退出貝東塔的聯合政府，該黨8名內閣成員辭職，預料將在國會策動倒閣。

泰自豪黨的退出讓泰國展開內閣改組，泰王7月1日已批准改組名單，其中貝東塔擔任文化部長。分析家先前推測，貝東塔兼任文化部長是因為這樣就算總理職務被停職，她還能繼續參與內閣會議。

路透1日報導，貝東塔上任僅10個月就面臨職位保衛戰，凸顯其所屬的為泰黨實力每況愈下。該黨被視為貝東塔的欽那瓦（Shinawatra）政治家族工具。貝東塔以最年輕總理之姿上台，但其政府難以振興經濟，支持度也銳減；一項6月19日至25日的民調發現，其支持度已從3月的30.9%降至9.2%。

總理 洪森 泰國

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