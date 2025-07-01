快訊

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

接獲妻噩耗…陳智菡曝彭振聲「悲痛吶喊」：律師可以把真相都說出來

被嫌「車內髒亂」埋殺機…女司機猛刺同事致死 物流車作嘔畫面曝光

遭大陸制裁 菲律賓前參議員：是榮譽徽章

中央社／ 馬尼拉1日專電

中國外交部今天宣布對菲律賓前參議員杜連迪諾實施制裁。杜連迪諾回應，這對他而言是一枚「榮譽徽章」。

中國外交部今天在網站上宣布，對在涉中問題上「表現惡劣」的杜連迪諾（Francis Tolentino）實施制裁，禁止他入境中國內地和香港、澳門。

中國外交部稱，菲律賓個別反華政客出於一己私利，在涉中問題上採取了一系列惡意言行，損害中國利益，破壞中菲關係，中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

杜連迪諾今天在社群平台X回應：「這項制裁是一枚榮譽徽章，也是我堅定不移地保護國家利益和人民尊嚴的證明。」

他寫道，將續與菲律賓海軍、海岸防衛隊和漁民站在一起，捍衛「西菲律賓海」，沒有外國勢力可以令他噤聲。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，雙方長年以來在爭議海域衝突不斷。

杜連迪諾在擔任參議員期間，發起了「菲律賓海域法」（Philippine Maritime Zones Act）的草案。

這道法律以菲律賓憲法與聯合國海洋法公約為基礎，界定菲國海域範圍，並授予菲律賓可在這個範圍內行使的法律權力，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）去年11月簽署時，引起中國抗議。

杜連迪諾今年4月在參議院聽證會上，指稱中國間諜已經混入菲律賓的官僚體系。

菲律賓今年5月12日舉行期中選舉，競選連任的杜連迪諾在多場競選造勢活動上主打抗中保菲，強烈抨擊中國海警在南海菲索區域的侵犯行為。

杜連迪諾曾當選菲律賓大雅台市（Tagaytay）市長，擔任馬尼拉大都會發展局（MMDA）局長、總統府政務顧問，2019年當選參議員，今年5月競選連任失利。

菲律賓 外交部 南海

延伸閱讀

參院表決大又美 民主黨祭馬拉松式投票…過去最高紀錄達44次

新南向3試辦國免簽達陣 涉外人士揭幕後3關鍵

已2人表態不支持大又美 共和黨再跑2票就無法通過

什麼是馬拉松式投票？參院迄今45次 禁飲食但可吃糖果

相關新聞

錄音檔事件發酵 泰國總理貝東塔遭憲法法院停職！

美聯社報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前領導人洪森私密通話外流引發爭議，36名參議員提出貝塔東停職請願案，泰國憲法法院於7月1日進行審理，通過暫停貝東塔總理職務...

達賴90大壽 暗示延續轉世制度

西藏精神領袖達賴喇嘛6月30日出席90大壽祈福會時以藏語說，「有關轉世制度，將有某種架構，我們能在該架構內討論它的延續」...

研究：美國大砍援外資金 恐致逾1400萬人死亡

根據今天發布的一項研究預測，由於美國總統川普政府削減美國對外援助資金，全球最弱勢群體可能將有1400多萬人面臨死亡，其中...

明知川普會施壓仍推數位服務稅 加拿大總理其實精算過

美國與加拿大喧擾3天後落幕的數位稅風波，表面上是加拿大屈服於美國總統川普壓力，實際上有其轉折內幕和戰略考量。曾任加拿大和英國央行總裁的加拿大總理卡尼，明知川普必然會極限施壓，為何還要批其逆鱗等著被打臉？導火線「數位服務稅」並非加拿大獨創，又是什麼概念？

2台灣人遭美起訴！滲透逾百美企 撈1.4億元資助北韓武器計畫

路透報導，美國司法部6月30日宣布起訴6名中國人、2名台灣人及1名美國公民，他們涉嫌協助北韓駭客集團假冒身分，竊取逾百家...

美國逆轉近50年政策！川普正式撤銷對敘利亞制裁

政治新聞網Axios報導，美國總統川普於當地時間6月30日簽署行政命令，正式撤銷自1979年以來對敘利亞的大部分制裁，此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。