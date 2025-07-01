遭大陸制裁 菲律賓前參議員：是榮譽徽章

中國外交部今天宣布對菲律賓前參議員杜連迪諾實施制裁。杜連迪諾回應，這對他而言是一枚「榮譽徽章」。

中國外交部今天在網站上宣布，對在涉中問題上「表現惡劣」的杜連迪諾（Francis Tolentino）實施制裁，禁止他入境中國內地和香港、澳門。

中國外交部稱，菲律賓個別反華政客出於一己私利，在涉中問題上採取了一系列惡意言行，損害中國利益，破壞中菲關係，中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

杜連迪諾今天在社群平台X回應：「這項制裁是一枚榮譽徽章，也是我堅定不移地保護國家利益和人民尊嚴的證明。」

他寫道，將續與菲律賓海軍、海岸防衛隊和漁民站在一起，捍衛「西菲律賓海」，沒有外國勢力可以令他噤聲。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，雙方長年以來在爭議海域衝突不斷。

杜連迪諾在擔任參議員期間，發起了「菲律賓海域法」（Philippine Maritime Zones Act）的草案。

這道法律以菲律賓憲法與聯合國海洋法公約為基礎，界定菲國海域範圍，並授予菲律賓可在這個範圍內行使的法律權力，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）去年11月簽署時，引起中國抗議。

杜連迪諾今年4月在參議院聽證會上，指稱中國間諜已經混入菲律賓的官僚體系。

菲律賓今年5月12日舉行期中選舉，競選連任的杜連迪諾在多場競選造勢活動上主打抗中保菲，強烈抨擊中國海警在南海菲索區域的侵犯行為。

杜連迪諾曾當選菲律賓大雅台市（Tagaytay）市長，擔任馬尼拉大都會發展局（MMDA）局長、總統府政務顧問，2019年當選參議員，今年5月競選連任失利。