亞塞拜然警突襲俄官媒分社逮捕3人 兩國緊張升溫

西亞國家亞塞拜然警方今天突襲俄羅斯官媒分社辦公室，逮捕3名新聞從業人員。亞塞拜然與俄羅斯近來陷入外交齟齬，最新突襲行動升高兩國之間的緊張局勢。

法新社報導，俄羅斯外交部表示，已召見亞塞拜然大使，要求說明有關亞塞拜然警方這場在俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）分社辦公室的突襲行動、「違法羈押俄羅斯記者」一事。這個辦公室據報罔顧2月頒布的禁令，持續運作。

俄羅斯衛星通訊社指出，他們巴庫（Baku）分社社長和總編輯被捕，並「被荒唐地指控為聯邦安全局（FSB）特工」。

人在現場的法新社記者目睹兩人被警方帶離俄羅斯衛星通訊社分社辦公室。

俄羅斯影音媒體Ruptly指出，數小時之後，另1名俄羅斯記者在抵達現場拍攝突襲行動時也被逮捕。

亞塞拜然警方這場突襲行動的時間點敏感。上週末，俄國警方在境內城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的亞塞拜然社區展開行動，造成2人喪生、6人被捕，引發亞塞拜然強烈抗議。

俄方表示，這項行動是針對2001至2011年一連串殺人案進行刑事調查的一環，並說行動中喪生的2人，1人是死於心臟病，另1人死因仍在調查中。

亞塞拜然則稱兩人都是命喪警察手中。