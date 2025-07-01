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錄音檔事件發酵 泰國總理貝東塔遭憲法法院停職！

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
泰國憲法法院7月1日裁決暫停泰國總理貝東塔職務。路透
泰國憲法法院7月1日裁決暫停泰國總理貝東塔職務。路透

美聯社報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前領導人洪森私密通話外流引發爭議，36名參議員提出貝塔東停職請願案，泰國憲法法院於7月1日進行審理，通過暫停貝東塔總理職務。接下來料將由副總理蘇利亞（Suriya Juangroongruangkit）暫代看守總理，但目前尚未有官方確定聲明。

​根據外流錄音檔，貝東塔6月15日與柬埔寨前總理洪森通話時，不但親暱叫洪森「叔叔」，還貶低泰國軍方，引發爭議。

對此，有36名參議員向憲法法院聯名提出要求將貝東塔停職的請願書，指控貝東塔在與洪森的通話中言行不當、違反誠信及道德標準，涉嫌違憲。

憲法法院判決出爐前，貝東塔6月30日接受媒體採訪時坦言，對於可能被停職一事「確實感到擔憂」，但強調不希望影響政府正常運作，因為許多事情已經拖不得了。

憲法法院在7月1日進行停職案審理，最終以7票贊成比2票反對，通過暫停貝東塔職務。

總理 洪森 泰國

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