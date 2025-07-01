研究：美國大砍援外資金 恐致逾1400萬人死亡

根據今天發布的一項研究預測，由於美國總統川普政府削減美國對外援助資金，全球最弱勢群體可能將有1400多萬人面臨死亡，其中有1/3是兒童。

這項研究發表在著名的期刊「刺胳針」（Lancet）。世界各國領袖和企業高層本週齊聚西班牙出席一場聯合國會議，期望能提振步履蹣跚的援助行動。

美國總統川普今年1月重返白宮之前，美國國際開發總署（USAID）提供全球逾4成的人道援助資金。

這項研究的共同作者、巴塞隆納全球健康研究院（ISGlobal）研究員拉塞拉（Davide Rasella）警告，刪砍資金「可能導致20年來在弱勢群體健康方面取得的進展突然中斷，甚至逆轉」。

拉塞拉在聲明中說：「對許多中低收入國家而言，由此產生的衝擊程度，堪比全球疫情大流行或大規模的武裝衝突。」

國際研究團隊回顧133個國家的數據，估計在2001年至2021年期間，美國國際開發總署的資金曾幫助開發中國家避免了9100萬人死亡。

他們也運用模型預測，若依照美國政府今年稍早宣布的數字，即資金削減83%，將如何影響死亡率。

預測結果顯示，削減的資金原本可在2030年前避免逾1400萬人身亡，其中包括超過450萬名5歲以下兒童，即每年約70萬名兒童可能因資金削減面臨死亡。

相較之下，第一次世界大戰期間估計約1000萬名士兵陣亡。

研究人員發現，美國國際開發總署支持的計畫，與各種原因導致的死亡率減少15%有關；5歲以下兒童方面，死亡率降幅更是翻倍達32%。

研究發現，美國國際開發總署的資金在避免可預防的疾病死亡率方面尤其有效。

研究也發現，相較於僅獲極少或完全沒有資金支援的國家，獲得美國國際開發總署高度支持的國家，愛滋病毒/愛滋病的死亡率減少65%。而瘧疾和被忽視的熱帶疾病導致的死亡率也少了一半。

在美國國際開發總署的資金被刪砍後，德國、英國和法國等其他數個主要捐助國也紛紛跟進，宣布計劃削減外援預算。

研究共同作者、巴塞隆納全球健康研究院的蒙蒂（Caterina Monti）表示，這些援助的刪減，尤其是在歐洲聯盟（EU），可能導致「未來幾年死亡人數進一步增加」。