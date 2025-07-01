快訊

能不能打牠、為什麼總往人身上飛？看到「蟑螂出沒」必做4件事

獨／檢調發動北中南東全台大搜索 藍轟：救大罷免？

彭振聲開庭前疑接獲家人噩耗 哭號「檢察官怎麼那麼可惡？」急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

2台灣人遭美起訴！滲透逾百美企 撈1.4億元資助北韓武器計畫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2名台灣人涉入協助北韓滲透美國企業賺取資金的詐騙案。圖為示意圖。路透
2名台灣人涉入協助北韓滲透美國企業賺取資金的詐騙案。圖為示意圖。路透

路透報導，美國司法部6月30日宣布起訴6名中國人、2名台灣人及1名美國公民，他們涉嫌協助北韓駭客集團假冒身分，竊取逾百家美國企業的遠端工作職位，替北韓賺進至少500萬美元（約1.4億元台幣）用於武器計畫。

司法部表示，這項詐騙計畫「目的在於規避制裁，並為北韓政權的非法計畫提供資金，包括其武器計畫」。約有超過100家美國公司在不知情下聘用這些與北韓政權有關的人員，他們同時利用存取權限，竊取美國智慧財產與虛擬貨幣。

麻州波士頓聯邦法院已起訴9名嫌疑人，包括2名台灣籍人士劉孟婷與劉恩。

根據法庭文件，此案受害企業包括名列「財星」雜誌（Fortune）500大企業與一間位於加州的國防暨人工智慧公司。

政治新聞網POLITICO引述司法部指出，美國聯邦調查局（FBI）已對16個州29處筆電農場進行搜查，查扣約200台筆電，並凍結數十個資金帳戶與用於洗錢的假網站。筆電農場是指專門擺放公司配發筆電，進行詐騙操作的據點。

除了實體搜查，當局也大動作查封21個涉案詐騙網站網域、凍結29個帳戶，帳戶內仍存有數萬美元資金，都是用於幫助北韓洗錢。

詐騙 美國公民 北韓

延伸閱讀

川普籲美國應大幅降息 白宮：連台灣利率都比美國低

批日本不願進口美國米 川普：美國將發函決定關稅

涉嫌漂送1300瓶裝米、聖經給北韓 南韓逮捕6美國人

南韓逮捕6美國人 涉嫌漂送北韓1300瓶裝米與聖經

相關新聞

2台灣人遭美起訴！滲透逾百美企 撈1.4億元資助北韓武器計畫

路透報導，美國司法部6月30日宣布起訴6名中國人、2名台灣人及1名美國公民，他們涉嫌協助北韓駭客集團假冒身分，竊取逾百家...

美國逆轉近50年政策！川普正式撤銷對敘利亞制裁

政治新聞網Axios報導，美國總統川普於當地時間6月30日簽署行政命令，正式撤銷自1979年以來對敘利亞的大部分制裁，此...

達賴90大壽 暗示延續轉世制度

西藏精神領袖達賴喇嘛六月卅日出席九十大壽祈福會時以藏語說，「有關轉世制度，將有某種架構，我們能在該架構內討論它的延續」。...

菲律賓前華裔市長 法院判為中國大陸公民官職無效

馬尼拉地方法院最近判決，被指為中國間諜的前華裔市長「艾莉絲．郭」（Alice Guo），真實國籍為中國，依法不得擔任公職...

傳韓美協調領袖會談日程 李在明可能7月下旬訪美

韓國東亞日報披露，韓國與美國以7月21日當週為目標，協調李在明總統訪美，及與美國總統川普首次會談的時間。報導中說，預料兩...

影／駐韓美軍內部戰略圖曝光！180度倒轉東亞 聯合日韓台包圍中國

南韓NEWS1報導，跡象顯示美國似乎調整在東北亞的對中國大陸戰略，將駐日和駐韓美軍的角色從「遏制」轉向「擴張」，加大在南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。