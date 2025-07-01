2台灣人遭美起訴！滲透逾百美企 撈1.4億元資助北韓武器計畫

路透報導，美國司法部6月30日宣布起訴6名中國人、2名台灣人及1名美國公民，他們涉嫌協助北韓駭客集團假冒身分，竊取逾百家美國企業的遠端工作職位，替北韓賺進至少500萬美元（約1.4億元台幣）用於武器計畫。

司法部表示，這項詐騙計畫「目的在於規避制裁，並為北韓政權的非法計畫提供資金，包括其武器計畫」。約有超過100家美國公司在不知情下聘用這些與北韓政權有關的人員，他們同時利用存取權限，竊取美國智慧財產與虛擬貨幣。

麻州波士頓聯邦法院已起訴9名嫌疑人，包括2名台灣籍人士劉孟婷與劉恩。

根據法庭文件，此案受害企業包括名列「財星」雜誌（Fortune）500大企業與一間位於加州的國防暨人工智慧公司。

政治新聞網POLITICO引述司法部指出，美國聯邦調查局（FBI）已對16個州29處筆電農場進行搜查，查扣約200台筆電，並凍結數十個資金帳戶與用於洗錢的假網站。筆電農場是指專門擺放公司配發筆電，進行詐騙操作的據點。

除了實體搜查，當局也大動作查封21個涉案詐騙網站網域、凍結29個帳戶，帳戶內仍存有數萬美元資金，都是用於幫助北韓洗錢。