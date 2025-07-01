美國逆轉近50年政策！川普正式撤銷對敘利亞制裁

政治新聞網Axios報導，美國總統川普於當地時間6月30日簽署行政命令，正式撤銷自1979年以來對敘利亞的大部分制裁，此舉讓敘利亞和西方國家走向關係正常化奠定重要一步。

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾是伊斯蘭主義反抗軍領袖，在2024年年推翻阿薩德政權後掌權，曾呼籲美國解除制裁，賦予敘利亞重建機會。對此，川普5月13日出訪沙烏地阿拉伯時，首度表態將解除對敘利亞的大部分制裁，給敘利亞「一個嶄新開始」。

川普這項行政命令全面逆轉美國自1979年以來對敘利亞的政策，包括重新審查敘利亞是否為「支持恐怖主義國家」；研擬暫停制裁敘利亞阿塞德政權及其支持者的「凱撒法」（Caesar Act）；將沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）從美國的外國恐怖組織名單除名。夏拉曾是沙姆解放組織領導人。

另一方面，美國與以色列官員向 Axios 透露，川普政府正在與以色列和敘利亞進行「初步討論」，探索以敘兩國間可能達成的安全協議。儘管目前尚未進入正式正常化談判階段，但這些討論可能為未來的外交鋪路，初步將聚焦於緩解邊境緊張局勢，並更新以敘之間的安全安排。