快訊

美女醫遭控與王建民婚外情 反告前夫侵害隱私獲賠150萬

美關稅協議傳接近達成⋯台灣上榜？網猜「25%起跳」酸：跪舔到底

呂秋遠「復活」暖道別和平島米苔目 網諷試水溫…臉書反擊文疑悄刪

聽新聞
0:00 / 0:00

美國逆轉近50年政策！川普正式撤銷對敘利亞制裁

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（中）5月14日於出訪沙烏地阿拉伯首都利雅德時，會晤敘利亞總統夏拉（左）。路透
美國總統川普（中）5月14日於出訪沙烏地阿拉伯首都利雅德時，會晤敘利亞總統夏拉（左）。路透

政治新聞網Axios報導，美國總統川普於當地時間6月30日簽署行政命令，正式撤銷自1979年以來對敘利亞的大部分制裁，此舉讓敘利亞和西方國家走向關係正常化奠定重要一步。

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾是伊斯蘭主義反抗軍領袖，在2024年年推翻阿薩德政權後掌權，曾呼籲美國解除制裁，賦予敘利亞重建機會。對此，川普5月13日出訪沙烏地阿拉伯時，首度表態將解除對敘利亞的大部分制裁，給敘利亞「一個嶄新開始」。

川普這項行政命令全面逆轉美國自1979年以來對敘利亞的政策，包括重新審查敘利亞是否為「支持恐怖主義國家」；研擬暫停制裁敘利亞阿塞德政權及其支持者的「凱撒法」（Caesar Act）；將沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）從美國的外國恐怖組織名單除名。夏拉曾是沙姆解放組織領導人。

另一方面，美國與以色列官員向 Axios 透露，川普政府正在與以色列和敘利亞進行「初步討論」，探索以敘兩國間可能達成的安全協議。儘管目前尚未進入正式正常化談判階段，但這些討論可能為未來的外交鋪路，初步將聚焦於緩解邊境緊張局勢，並更新以敘之間的安全安排。

美國 敘利亞 恐怖組織 川普

延伸閱讀

川普籲美國應大幅降息 白宮：連台灣利率都比美國低

加國總理致電撤數位服務稅 白宮：他向川普屈服了

批日本不願進口美國米 川普：美國將發函決定關稅

批曼達尼「共產主義者」 白宮：川普很難與他共事

相關新聞

美國逆轉近50年政策！川普正式撤銷對敘利亞制裁

政治新聞網Axios報導，美國總統川普於當地時間6月30日簽署行政命令，正式撤銷自1979年以來對敘利亞的大部分制裁，此...

達賴90大壽 暗示延續轉世制度

西藏精神領袖達賴喇嘛六月卅日出席九十大壽祈福會時以藏語說，「有關轉世制度，將有某種架構，我們能在該架構內討論它的延續」。...

菲律賓前華裔市長 法院判為中國大陸公民官職無效

馬尼拉地方法院最近判決，被指為中國間諜的前華裔市長「艾莉絲．郭」（Alice Guo），真實國籍為中國，依法不得擔任公職...

傳韓美協調領袖會談日程 李在明可能7月下旬訪美

韓國東亞日報披露，韓國與美國以7月21日當週為目標，協調李在明總統訪美，及與美國總統川普首次會談的時間。報導中說，預料兩...

影／駐韓美軍內部戰略圖曝光！180度倒轉東亞 聯合日韓台包圍中國

南韓NEWS1報導，跡象顯示美國似乎調整在東北亞的對中國大陸戰略，將駐日和駐韓美軍的角色從「遏制」轉向「擴張」，加大在南...

FIFA發大財，足球員累垮？俱樂部世界盃引發反彈

國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup，簡稱世俱盃）於台灣時間6月27日踢完小組賽賽程，進入淘汰賽階段；本屆的世俱盃是改制後的第一屆，參賽球隊從原本的7隊擴充到32隊，這意味著比賽場次變多、緊密的賽程拉長——雖然世俱盃的獎金豐厚，又能讓六大洲的頂尖俱樂部有難得的對決機會，但是擴大的比賽規模和更頻密的賽事，已經引發各界對於球員過度勞累耗損的擔憂，加之截至目前的賽事屢屢出現天氣影響賽事進行和裁判判罰尺度的爭議，甚至讓球迷開始擔心明年同樣會在北美舉辦、且同樣規模擴大的世界盃，也會出現相同狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。