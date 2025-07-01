達賴90大壽 暗示延續轉世制度

西藏精神領袖達賴喇嘛六月卅日出席九十大壽祈福會時以藏語說，「有關轉世制度，將有某種架構，我們能在該架構內討論它的延續」。法新社同日報導說，這是他至今對擁有六百年歷史的轉世制度，將在其百年之後延續下去的最強烈暗示。

一九八九年諾貝爾和平獎得主達賴曾表明，轉世制度唯有在藏傳佛教信眾有需求時才會延續。外界預料，他七月二日將揭曉自己的決定，即他圓寂後是否還會再有一位達賴。

這不僅對藏人意義重大，對全球的達賴支持者亦然。他們視達賴為非暴力、慈悲，以及在中共統治下長久以來爭取西藏自由與文化認同的象徵。

第十四世達賴七月六日將滿九十歲。他在前述祈福會中表示，「我身體非常健康；餘生我將繼續奉獻自己，盡可能造福眾生」。他穿傳統的栗色和黃色長袍，坐著聆聽男女出家人、朝聖者和來自全球各地祝壽者的祈福與念誦，還嚐了點西藏風格的生日蛋糕。

達賴法名丹增嘉措。根據「尊者達賴喇嘛辦公室」資料，達賴可望在六月卅日、七月五日及七月六日這三天，在喜馬拉雅山腳下的印度山城達蘭薩拉，出席一場為他慶生祈福的公開活動。

達蘭薩拉已是藏傳佛教最重要的據點，也是達賴長居之地，當地的大昭寺是信徒參拜、參觀或有望一睹達賴身影的景點。