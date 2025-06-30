快訊

北投某旅館暗夜冒火！大批警消馳援撲救中 詳細案情待釐清

年初停工至今...小S真實現況曝光！化妝師拍下她「正臉入鏡」

美國考慮在蘇比克灣生產儲藏彈藥 菲律賓國防部長歡迎

中央社／ 馬尼拉30日專電

美國國會要求國防部評估在菲律賓前美軍基地興建彈藥生產及儲藏設施的可行性，菲律賓國防部長鐵歐多洛今天說，尚未接獲美方正式要求，但對此構想表示歡迎。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）24日報導，美國眾議院撥款委員會指示國防部與國務院、美國國際開發金融公司（DFC）協調，評估在菲律賓蘇比克灣（Subic Bay）興建聯合彈藥生產及儲藏設施的可行性。

根據報導，美國在印度太平洋地區缺少前沿彈藥生產設施，令美國眾議院撥款委員會感到擔憂。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天被菲律賓媒體堵訪時說，尚未接到來自美國的相關提案，菲律賓將考慮對自己有利的生產設施。

他並稱，這個構想有助在菲律賓創造就業機會，以及促進技術轉移。

菲律賓與中國在南海地區的衝突逐年加劇，菲律賓政府開始推動軍事現代化以及軍工自主。

蘇比克灣曾是美國在菲律賓的海軍基地，美軍因租金談判破裂而於1992年撤離，菲律賓政府把它轉型為自由港區。近年來中國在南海急速擴張，馬尼拉當局與華府重新評估蘇比克灣對於維護區域安全的重要性。

根據USNI News今年4月間的報導，美國海軍計劃於2026年之前，在蘇比克灣和克拉克（Clark）一帶租用面積介於1萬9000至3萬3000平方公尺的設施，存放及維護美軍車輛與車用設備。

菲律賓 美國 國防部

延伸閱讀

劍指美國？習近平刊文：面對圍堵 要理直氣壯鬥爭

美股創高難掩歐股強彈 歐元助攻今年美元計價漲幅寫新猷

川普「皇帝」無誤？學者：他在外交及國安領域就是獨裁者

美債續跌？多數經濟學者憂美避險地位不保 10年債殖利率升破5%

相關新聞

菲律賓前華裔市長 法院判為中國大陸公民官職無效

馬尼拉地方法院最近判決，被指為中國間諜的前華裔市長「艾莉絲．郭」（Alice Guo），真實國籍為中國，依法不得擔任公職...

又震！日本九州鹿兒島外海發生淺層地震 規模5.1

日本九州鹿兒島縣十島村的吐噶喇群島（Tokara Islands）外海，30日晚間6時33分（台灣時間同日下午5時33分...

傳韓美協調領袖會談日程 李在明可能7月下旬訪美

韓國東亞日報披露，韓國與美國以7月21日當週為目標，協調李在明總統訪美，及與美國總統川普首次會談的時間。報導中說，預料兩...

達賴90大壽祈福會 暗示「達賴喇嘛制度」將延續

流亡西藏精神領袖達賴喇嘛30日出席其90歲生日祈福會。達賴當天用藏文說，「有關達賴喇嘛制度，將有某種架構，我們能在該架構...

影／駐韓美軍內部戰略圖曝光！180度倒轉東亞 聯合日韓台包圍中國

南韓NEWS1報導，跡象顯示美國似乎調整在東北亞的對中國大陸戰略，將駐日和駐韓美軍的角色從「遏制」轉向「擴張」，加大在南...

FIFA發大財，足球員累垮？俱樂部世界盃引發反彈

國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup，簡稱世俱盃）於台灣時間6月27日踢完小組賽賽程，進入淘汰賽階段；本屆的世俱盃是改制後的第一屆，參賽球隊從原本的7隊擴充到32隊，這意味著比賽場次變多、緊密的賽程拉長——雖然世俱盃的獎金豐厚，又能讓六大洲的頂尖俱樂部有難得的對決機會，但是擴大的比賽規模和更頻密的賽事，已經引發各界對於球員過度勞累耗損的擔憂，加之截至目前的賽事屢屢出現天氣影響賽事進行和裁判判罰尺度的爭議，甚至讓球迷開始擔心明年同樣會在北美舉辦、且同樣規模擴大的世界盃，也會出現相同狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。