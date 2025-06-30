快訊

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

中職／爆冷！雄鷹狀元籤選韋宏亮 打破近8年一現象

中職選秀Live／台鋼雄鷹握狀元籤 180人參與歷年次高

聽新聞
0:00 / 0:00

又震！日本九州鹿兒島外海發生淺層地震 規模5.1

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為2022年3月的日本九州鹿兒島縣十島村夜景。路透
圖為2022年3月的日本九州鹿兒島縣十島村夜景。路透

日本九州鹿兒島縣十島村的吐噶喇群島（Tokara Islands）外海，30日晚間6時33分（台灣時間同日下午5時33分）發生芮氏規模5.1的地震，屬於震源深度30公里的淺層地震。

日本氣象廳30日表示，這起地震沒有引發海嘯的風險。

吐噶喇群島近10天已發生650多次震度1以上的地震。日本有所謂的「吐噶喇規律」，即一旦吐噶喇群島頻頻發生地震，2周內，日本本州就可能發生芮氏規模6以上的強震

日本 強震 地震

延伸閱讀

不只肥前屋！台北「12間人氣鰻魚飯」竟有日本百年老店

恢復日水產進口 陸外交部：反對核汙水排海立場未變

封殺2年後 中國有條件開放日水產品 但有10都縣除外

十島村震度4級搖晃 鹿兒島9天有感地震近600次

相關新聞

又震！日本九州鹿兒島外海發生淺層地震 規模5.1

日本九州鹿兒島縣十島村的吐噶喇群島（Tokara Islands）外海，30日晚間6時33分（台灣時間同日下午5時33分...

傳韓美協調領袖會談日程 李在明可能7月下旬訪美

韓國東亞日報披露，韓國與美國以7月21日當週為目標，協調李在明總統訪美，及與美國總統川普首次會談的時間。報導中說，預料兩...

菲律賓前華裔市長 法院判為中國大陸公民官職無效

馬尼拉地方法院最近判決，被指為中國間諜的前華裔市長「艾莉絲．郭」（Alice Guo），真實國籍為中國，依法不得擔任公職...

達賴90大壽祈福會 暗示「達賴喇嘛制度」將延續

流亡西藏精神領袖達賴喇嘛30日出席其90歲生日祈福會。達賴當天用藏文說，「有關達賴喇嘛制度，將有某種架構，我們能在該架構...

影／駐韓美軍內部戰略圖曝光！180度倒轉東亞 聯合日韓台包圍中國

南韓NEWS1報導，跡象顯示美國似乎調整在東北亞的對中國大陸戰略，將駐日和駐韓美軍的角色從「遏制」轉向「擴張」，加大在南...

FIFA發大財，足球員累垮？俱樂部世界盃引發反彈

國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup，簡稱世俱盃）於台灣時間6月27日踢完小組賽賽程，進入淘汰賽階段；本屆的世俱盃是改制後的第一屆，參賽球隊從原本的7隊擴充到32隊，這意味著比賽場次變多、緊密的賽程拉長——雖然世俱盃的獎金豐厚，又能讓六大洲的頂尖俱樂部有難得的對決機會，但是擴大的比賽規模和更頻密的賽事，已經引發各界對於球員過度勞累耗損的擔憂，加之截至目前的賽事屢屢出現天氣影響賽事進行和裁判判罰尺度的爭議，甚至讓球迷開始擔心明年同樣會在北美舉辦、且同樣規模擴大的世界盃，也會出現相同狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。