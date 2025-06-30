菲律賓前華裔市長 法院判為中國大陸公民官職無效

馬尼拉地方法院最近判決，被指為中國間諜的前華裔市長「艾莉絲．郭」（Alice Guo），真實國籍為中國，依法不得擔任公職，市長職位無效。

馬尼拉地方法院27日在一份長達67頁的判決書中說，「艾莉絲．郭」就是「郭華萍」，父母均為中國公民，持有中國護照，毫無疑問是中國公民，依法不得在菲律賓競選和擔任公職。

判決書稱，雖然郭華萍持有菲律賓護照，但和她的出生證明一樣，申報了不真實資料。

郭華萍自稱是「艾莉絲．郭」（Alice Guo），2022年5月當選丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長。2024年3月，菲律賓執法當局在班班市掃蕩離岸博弈產業，懷疑她利用職權包庇不法集團，參議院不久後即對她展開調查。

在參議院聽證會中，參議員洪迪薇（RisaHontiveros）出示調查局資料稱，艾莉絲．郭與中國公民郭華萍的指紋相同，就是同一個人；洪迪薇也指控郭華萍是中國間諜。

郭華萍接連缺席參議院聽證會，參議院遂以蔑視議會的理由向她發出拘捕令。郭華萍潛逃出境，同年9月在印尼落網後，押回馬尼拉。

她否認與離岸博弈產業有關，並堅稱自己是菲律賓公民。

菲律賓統計署（PSA）資料顯示，郭華萍是於2005年11月才辦理菲律賓出生登記，當時她已19歲。調查人員指稱，她當時提交的文件不齊全，且在表格中填寫的父母資料也不實。

去年7月，菲律賓總檢察官辦公室向馬尼拉地方法院提出請願，要求審查郭華萍的公職資格；去年8月，菲律賓監察專員辦公室另以「嚴重不當行為」為由，撤除郭華萍市長職位。

郭華萍被控洗錢及人口販運等諸多罪名，目前被關押於大馬尼拉地區巴石市（Pasig）市立監獄，不得保釋。