傳韓美協調領袖會談日程 李在明可能7月下旬訪美
韓國東亞日報披露，韓國與美國以7月21日當週為目標，協調李在明總統訪美，及與美國總統川普首次會談的時間。報導中說，預料兩人會談將討論關稅談判和提高國防支出等議題。
東亞日報引述外交消息人士表示：「據我所知，正準備於美國7月21日當週舉行韓美會談。」政府相關人士表示，日程雖然仍在協調中，但方向是在7月底前舉行。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）很可能於7月10日左右訪問韓國，及出席在馬來西亞舉行的東南亞區域論壇（ARF）部長級會議，並正式邀請李在明訪美。
韓美原本打算在17日的七大工業國集團（G7）峰會和24日的北大西洋公約組織（NATO）峰會期間舉行領袖會議，但因川普總統提前返國，以及憂心中東戰爭擴大而延宕。
韓美會談若順利舉行，兩國互徵關稅以及增加國防支出等料成為核心議題。
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