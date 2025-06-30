馬爾地夫總統穆伊祖首訪新加坡 觀摩港口城市規劃

馬爾地夫總統穆伊祖今天起訪問新加坡3天，期間將與新加坡總統尚達曼、總理黃循財等人會面，將觀摩港口與城市規劃經驗、見證兩國官員簽署有關建設、永續發展與環境及技術、職業教育培訓等諒解備忘錄。

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）今天應新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）邀請訪問新加坡，這是穆伊祖2023年當選總統後，首次出訪新加坡。今年是新加坡與馬爾地夫建交50週年。

新加坡外交部發布新聞資料表示，穆伊祖將會見新加坡總理黃循財，也會見證兩國官員簽署有關建設、永續發展與環境及技術、職業教育培訓等諒解備忘錄。

訪星期間，穆伊祖將參加由馬爾地夫投資局主辦的投資論壇，並參觀大士港口、工藝教育學院中區學院，以及市區重建局城市規劃展覽館，以了解新加坡在港口管理、技術和職業教育培訓、城市規劃，以及住房發展方面的經驗。

聯合早報報導，新加坡和馬爾地夫於1975年建交，兩國都是小國論壇、小島嶼開發中國家（Small IslandDeveloping States）、小島嶼國家聯盟（Alliance ofSmall Island States）成員。

國際貨幣基金（IMF）曾示警，馬爾地夫觀光業雖欣欣向榮，但仍需「迫切且更強而有力」的財政整合來挽救經濟發展。法新社報導，馬爾地夫是印度洋高價度假勝地，2025年經濟成長預估達5%。不過，馬爾地夫也是地緣政治熱點，中國和印度是馬爾地夫的兩大雙邊貸款國。