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達賴90大壽祈福會 暗示「達賴喇嘛制度」將延續

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
西藏精神領袖達賴喇嘛，30日在印度北部山城達蘭薩拉的寺廟主持其90歲生日慶祝活動。美聯社
西藏精神領袖達賴喇嘛，30日在印度北部山城達蘭薩拉的寺廟主持其90歲生日慶祝活動。美聯社

流亡西藏精神領袖達賴喇嘛30日出席其90歲生日祈福會。達賴當天用藏文說，「有關達賴喇嘛制度，將有某種架構，我們能在該架構內討論其延續」。法新社報導，這是他迄今對600年歷史的達賴喇嘛制度將在他離世後延續下去的最有力暗示。

現在的第14世達賴喇嘛丹增嘉措7月6日將滿90歲，他說儘管他高齡9旬，「我身體非常健康」，還說「在我剩下的時間，我將繼續奉獻自己，盡可能造福他人」。

達賴當天穿著傳統栗色和黃色長袍，坐下來聆聽僧侶、朝聖者和來自世界各地祝福者的頌禱和演說，還品嘗西藏風格的生日蛋糕。

西藏1959年爆發武裝衝突後，達賴喇嘛和諸多藏人流亡印度至今，他曾獲諾貝爾和平獎。法新社說，這次達賴90歲生日不僅是個人里程碑，他也被預期將宣布他逝世後，是否會再有達賴喇嘛。

達賴曾說，該體制只有在人民有需求時延續。外界認為他7月2日將揭曉其決定。

達賴喇嘛 西藏 生日

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