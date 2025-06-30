快訊

數發部出手！平台廣告服務涉系統性缺失 重罰臉書1500萬元

央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

開車衛生習慣差...滿車垃圾被抱怨 物流女司機竟回「這4字」

邊境錄音外流引眾怒 泰國總理不下台反兼文化部長

中央社／ 曼谷30日專電

泰國總理貝東塔和柬埔寨前總理洪森關於泰柬邊境的對話外流後引眾怒，泰自豪黨退出執政聯盟，新內閣名單送交泰王等待同意，貝東塔讓自己兼任文化部長，內政部長則由副總理普譚兼任。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14日和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論，僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音接著被洩露到網路上，讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力。

在這段外流錄音片段中，貝東塔稱呼洪森「叔叔」，她對洪森表示，她在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」的說法，這些「對立面」的人只是想耍帥。她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

錄音片段外流後，國會眾議院最大在野黨人民黨（People’s Party）呼籲解散國會重新大選，執政聯盟中的第2大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）退出聯合政府，泰自豪黨所屬的8名內閣成員辭職。

民眾的憤怒更勢不可擋，28日由前紅衫軍領袖賈圖朋（Jatuporn Promphan）領導的組織「團結國土力量捍衛主權」（United Power of the Land to ProtectSovereignty）和挺王室的前黃衫軍團體合作，號召超過上萬名民眾上街，要貝東塔辭職下台。

為了填補泰自豪黨退出後留下的正副部長空缺，同時進行內閣改組，貝東塔在28日將改組過後的內閣名單送交泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn），名單共12名正副部長，一旦泰王同意名單，新閣員們就可以走馬上任。

貝東塔讓自己兼任文化部長，分析家推測由於參議員向憲法法庭要求調查貝東塔，憲法法庭在判決出爐前可能先暫停貝東塔總理職務，貝東塔兼任文化部長是為了萬一被暫停總理職務後，還可以繼續參加內閣會議。

而為泰黨想要的內政部長一職原先是泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）擔任，為泰黨退出執政聯盟後，內政部長一職由副總理普譚（PhumthamWechayachai）兼任，普譚原先的國防部長一職維持空缺，由國防部副部長納塔彭（NatthaphonNakphanich）擔任代理國防部長。

貝東塔現在不只面臨憲法法庭調查，還可能面臨國會的不信任案投票，泰自豪黨將在7月3日國會復會後，在國會發起針對貝東塔的不信任案投票連署。

總理 憲法法庭 國防部

延伸閱讀

影／乾燥花夾大麻！從泰國走私來台 竹聯幫分子等11人全被抓

泰國曼谷經典一日遊旅行！ 鄭王廟、臥佛寺、大皇宮、米其林景觀餐廳 傳統與現代交織在一起

暑假赴泰遊玩注意！泰國重新禁止娛樂用大麻 最快數日內實施

錄音對話引爭議 泰國在野黨將對總理提不信任案

相關新聞

達賴90大壽祈福會 暗示「達賴喇嘛制度」將延續

流亡西藏精神領袖達賴喇嘛30日出席其90歲生日祈福會。達賴當天用藏文說，「有關達賴喇嘛制度，將有某種架構，我們能在該架構...

影／駐韓美軍內部戰略圖曝光！180度倒轉東亞 聯合日韓台包圍中國

南韓NEWS1報導，跡象顯示美國似乎調整在東北亞的對中國大陸戰略，將駐日和駐韓美軍的角色從「遏制」轉向「擴張」，加大在南...

傳韓美協調領袖會談日程 李在明可能7月下旬訪美

韓國東亞日報披露，韓國與美國以7月21日當週為目標，協調李在明總統訪美，及與美國總統川普首次會談的時間。報導中說，預料兩...

FIFA發大財，足球員累垮？俱樂部世界盃引發反彈

國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup，簡稱世俱盃）於台灣時間6月27日踢完小組賽賽程，進入淘汰賽階段；本屆的世俱盃是改制後的第一屆，參賽球隊從原本的7隊擴充到32隊，這意味著比賽場次變多、緊密的賽程拉長——雖然世俱盃的獎金豐厚，又能讓六大洲的頂尖俱樂部有難得的對決機會，但是擴大的比賽規模和更頻密的賽事，已經引發各界對於球員過度勞累耗損的擔憂，加之截至目前的賽事屢屢出現天氣影響賽事進行和裁判判罰尺度的爭議，甚至讓球迷開始擔心明年同樣會在北美舉辦、且同樣規模擴大的世界盃，也會出現相同狀況。

十島村震度4級搖晃 鹿兒島9天有感地震近600次

日本鹿兒島縣當地時間今（30日）中午12時36分左右發生規模4.5的地震，十島村觀測到震度4級的搖晃，日本氣象廳統計從2...

影／日本絞刑室曝光！死囚伏法前見觀音像 外媒揭「毛骨悚然儀式感」

「推特殺人魔」白石隆浩2017年殘忍誘殺9人震驚日本社會，經過8年在6月27日於東京拘置所伏法，消息也引發外界對行刑室的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。