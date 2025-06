邊境錄音外流引眾怒 泰國總理不下台反兼文化部長

泰國總理貝東塔和柬埔寨前總理洪森關於泰柬邊境的對話外流後引眾怒,泰自豪黨退出執政聯盟,新內閣名單送交泰王等待同意,貝東塔讓自己兼任文化部長,內政部長則由副總理普譚兼任。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突,造成1名柬埔寨士兵身亡,兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突,但軍方態度強硬,雙方在6月14日和15日針對邊境爭議談判,但未達成結論,僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森(Hun Sen)與貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)15日的一段通話錄音接著被洩露到網路上,讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力。

在這段外流錄音片段中,貝東塔稱呼洪森「叔叔」,她對洪森表示,她在國內面臨壓力,要洪森不要聽「對立面」的說法,這些「對立面」的人只是想耍帥。她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

錄音片段外流後,國會眾議院最大在野黨人民黨(People’s Party)呼籲解散國會重新大選,執政聯盟中的第2大黨泰自豪黨(Bhumjaithai)退出聯合政府,泰自豪黨所屬的8名內閣成員辭職。

民眾的憤怒更勢不可擋,28日由前紅衫軍領袖賈圖朋(Jatuporn Promphan)領導的組織「團結國土力量捍衛主權」(United Power of the Land to ProtectSovereignty)和挺王室的前黃衫軍團體合作,號召超過上萬名民眾上街,要貝東塔辭職下台。

為了填補泰自豪黨退出後留下的正副部長空缺,同時進行內閣改組,貝東塔在28日將改組過後的內閣名單送交泰王瓦吉拉隆功(King Vajiralongkorn),名單共12名正副部長,一旦泰王同意名單,新閣員們就可以走馬上任。

貝東塔讓自己兼任文化部長,分析家推測由於參議員向憲法法庭要求調查貝東塔,憲法法庭在判決出爐前可能先暫停貝東塔總理職務,貝東塔兼任文化部長是為了萬一被暫停總理職務後,還可以繼續參加內閣會議。

而為泰黨想要的內政部長一職原先是泰自豪黨黨魁阿努廷(Anutin Charnvirakul)擔任,為泰黨退出執政聯盟後,內政部長一職由副總理普譚(PhumthamWechayachai)兼任,普譚原先的國防部長一職維持空缺,由國防部副部長納塔彭(NatthaphonNakphanich)擔任代理國防部長。

貝東塔現在不只面臨憲法法庭調查,還可能面臨國會的不信任案投票,泰自豪黨將在7月3日國會復會後,在國會發起針對貝東塔的不信任案投票連署。