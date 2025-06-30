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因應中國大陸威脅 立陶宛與菲律賓建立跨區域夥伴關係

中央社／ 奎松市30日專電

立陶宛菲律賓國防部長今天在馬尼拉會面，兩人簽署防衛合作備忘錄，並建立跨區域安全夥伴關係，因應包括中國在內的共同安全挑戰。

立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）在雙邊會議的開幕致詞中說，她是首位訪問菲律賓的立陶宛國防部長，對立陶宛與菲律賓深化雙邊和印度太平洋安全合作發出明確訊號。

她表示，此行與菲律賓簽署防衛合作備忘錄，為兩國開啟「有意義合作」提供架構，符合立陶宛與印太區域發展防衛與安全關係的新策略。

菲律賓國防部稱，這份備忘錄涉及網路安全、國防工業、彈藥生產、應對混合威脅和海上安全等領域的合作。

立陶宛與菲律賓已有安全合作，菲律賓去年11月參與立陶宛辦理的網路安全演習，而立陶宛今年4月也以觀察員身分參加菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習。

薩卡利埃內預估與菲律賓在諸多領域有合作潛力，包括海事安全、情報交流、民防和危機應對、國防工業以及移民等，以及共同因應在南海與波羅的海威脅、關鍵水下基礎設施、假訊息、混合威脅等挑戰。

她並提到，俄羅斯、伊朗、北韓與中國正聯手威脅民主陣營，而中國在南海與台灣海峽持續進行恫嚇，「如果他們聯手威脅我們，我們就應該合力保護自己」。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）則說，基於共同威脅與挑戰，菲律賓與立陶宛有必要建立跨區域夥伴關係。

鐵歐多洛指出，菲律賓與立陶宛必須確保「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）得到適當的實施，不容某些國家單方面詮釋，這樣才能保護小國的主權與領土完整。

根據立陶宛政府去年12月公布4年施政草案，中國正成為立陶宛外交和安全政策日益嚴峻的挑戰；菲中關係則因南海爭議持續緊張，菲方不時指控中國船艦在南海衝撞菲艦，或噴射強力水柱，驅逐尋求生計的菲律賓漁民。

菲律賓 立陶宛 國防部

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