影／駐韓美軍內部戰略圖曝光！180度倒轉東亞 聯合日韓台包圍中國

南韓NEWS1報導，跡象顯示美國似乎調整在東北亞的對中國大陸戰略，將駐日和駐韓美軍的角色從「遏制」轉向「擴張」，加大在南海的影響力以制衡中國。近日駐韓美軍在安全簡報中使用一幅上下顛倒的東北亞地圖，使台灣和菲律賓處於更顯眼的位置，形成包圍中國的新戰略圖像。根據美軍「戰略靈活」原則，若未來韓半島以外地區爆發軍事衝突，例如台灣，駐韓美軍可能會介入。

NEWS1報導稱，駐韓美軍近期在針對內、外部安全專家的簡報中，展示一幅上下顛倒、旋轉180度的東北亞地圖，使得南海置於地圖頂端，台灣與菲律賓則位於地圖右上角，處於更醒目的位置，形成包圍中國的地緣構圖。

一位熟悉美韓關係的消息人士表示，「不誇張地說，有關改變駐韓美軍角色的討論正在深入進行」、「駐韓美軍的角色肯定會發生變化」。

在這幅地圖中，駐日美軍在橫田的空軍基地位於地圖中段位置；而駐韓美軍於平澤漢弗萊營地則被標為前線，對準中國；每個據點之間也同時標示英里和公里距離。此外，日本最南端的沖繩美軍基地也呈現為一座延伸向南海的前進基地，形成可能令北京不安的視覺戰略態勢，從傳統防禦為主的「遏制」，轉向具有前進牽制的「擴張」。

除此之外，根據NEWS1報導，從這張地圖可見：駐日美軍基地被列為基地營（base camp）；而沖繩與平澤基地則作為前進據點，這也意味美軍兩大駐地由互補形式變為垂直隸屬體系。

駐日美軍兼第5航空隊司令、空軍中將約斯特（Stephen F. Jost）27日才投書日本朝日新聞表示，近期已在駐日美軍內部新成立新單位，未來幾年將逐步擴大指揮權，日美統合軍司令部（Joint Combined Task Force）也將擴編，可見美軍重心轉往駐日基地，強化在東北亞的掌控。

根據南韓媒體SBS News，駐韓美軍司令布倫森（J.B. Brunson）5月表示，只要看這張地圖，就能理解為什麼戰略靈活性是必要的。他還特別指出，駐韓美軍的角色不應只局限於韓半島。

SBS News報導稱，駐韓美軍最快在下個月將向南韓媒體展示這張顛倒地圖，說明其戰略靈活構想。