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2025首波熱浪來襲 南歐成火爐消防隊疲於奔命

中央社／ 羅馬29日綜合外電報導

南歐民眾躲避嚴酷高溫同時，多個國家消防隊員疲於奔命。然而，氣象預報顯示這波熱浪未來幾天將會加劇。

法新社報導，法國和土耳其今天傳出火警，其他國家則處於警戒狀態。

西班牙、葡萄牙義大利和法國的有關當局無不敦促民眾躲避酷暑，保護最容易受到傷害的人不受今夏首波熱浪影響。

專家警告，氣候變遷加劇，熱浪將成為日常。與此同時，當局下令觀光勝地部署救護車待命。

在土耳其，當地媒體報導，強風助長下，西部伊茲米爾省（Izmir）今天下午發生森林大火。省長表示，消防隊在特別改裝飛機支援下與大火拚搏，塞費里希薩爾縣（Seferihisar）5個區必須進行人員撤離。

在法國，西南部奧德省（Aude）高比耶地區（Corbieres）野火迫使一處露營地和一間修道院進行預防性人員撤離。當地氣溫高達攝氏40度。

而在希臘，消防隊上週就已在首都雅典南方海岸對抗一處迫使部分地區人員撤離的森林大火。

根據法國氣象局（Meteo France）對明天預測，全國101個省中有84省被列為酷暑次高警戒層級的橘色警戒，創下紀錄。

西班牙國家氣象局（Aemet）表示，埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）和安達魯西亞（Andalusia），在西國的南部和西南部，今天氣溫高達攝氏44度。

在義大利，包括米蘭（Milan）、那不勒斯（Naples）、威尼斯（Venice）、佛羅倫斯（Florence）、羅馬、卡塔尼亞（Catania）在內，全國有21個城巿處於極端高溫警戒狀態下。

葡萄牙海洋和大氣研究所（Portuguese Institute forSea and Atmosphere）指出，包括首都里斯本在內，南半側的葡萄牙一直到明天晚間都將處於高溫的紅色警報之下。

葡萄牙 義大利 法國

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