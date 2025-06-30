日7月參議院大選 逾半選民盼執政黨不過半

根據日本共同社廿八、廿九日就七月廿日參議員選舉所做的電話民調，百分之五十點二的受訪者希望執政黨的參議院席次最好不過半，三成八一則回答最好過半。對首相石破茂內閣的支持率有三成二四、不支持率則達過半數的五成七八。

對參議員選區選舉部分的投票意向，回答會投給執政黨候選人的有一成九九，投給在野黨候選人的則有三成二六，還沒決定的有四成六三。共同社報導說，儘管目前看來執政黨選情嚴峻，但未決定比例很高，選舉結果仍可能出現變化。

此次參議員席次數目標，石破廿九日重申，自公兩黨能共獲五十席，加上今年沒改選的席次，執政黨就能在參院維持過半優勢。