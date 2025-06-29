南韓總統李在明 提名財長等經濟閣員

南韓總統李在明廿九日宣布財政、貿易等重要閣員人選，期盼盡快確定人事後本周力推追加預算案，以突破經濟成長疲弱及美國總統川普關稅措施引發的困局。

韓聯社報導，李在明提名首爾大學經濟系特聘教授具潤哲擔任企劃財政部長，並提名斗山恆能常務副總裁金正官出任產業通商資源部長，顯示當局積極從產學界引進人才。李在明也擬定法務部、行政安全部、保健福祉部、教育部首長人事案。

準財長具潤哲曾於文在寅政府擔任第二副財長與政府政策協調辦公室主任，幫助南韓度過新冠疫情與通膨飆高的震撼；若這次提名案獲通過，他將與南韓央行總裁李昌鏞攜手合作，因應財政壓力升高、內需疲弱及川普可能擴大關稅戰等挑戰。

產業通商資源部長提名人金正官，也曾在二○一八年之前於企劃財政部任職。

執政黨共同民主黨與主要在野黨國民力量黨，預料本周仍將緊張對立，主要議題包括金民錫擔任總理人事案及審查追加預算案。

由於國民力量黨反對，各黨十三人組成的國人事聽證特別委員會尚未通過金民錫聽證報告。國民力量黨上周痛批未能傳喚證人，無法釐清金民錫財產爭議。

李在明上任後提出的廿點二兆韓元（約台幣四三○○億元）追加預算案，可能進一步加劇黨派對立。這是南韓政府今年第二度提出追加預算，國民力量黨特別質疑追加預算案中，按所得水準發放每人十五萬至五十二萬韓元（約台幣三千二百元至一萬一千元）消費券。

本周也進入韓美「對等關稅」談判關鍵時刻，美國對南韓的關稅寬限期將於七月八日屆滿。李在明政府上任未滿一個月，應很難在期限前達成貿易協議。

韓國貿易協會貿易趨勢分析室主任張相植（譯音）指出，南韓可能需要動用延長關稅寬限期、把談判提升到領袖峰會層級等策略，以便與美國建立更完善的長期貿易框架。