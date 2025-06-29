日媒：陸天安門閱兵 擬邀川普出席

中國大陸預定九月三日在北京天安門廣場舉行閱兵，日本共同社廿九日從北京發出報導引述消息人士說，中國政府將邀美國總統川普出席閱兵典禮。

中國政府日前宣布，九月三日上午，天安門廣場將舉行慶祝中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利八十周年大會，包括檢閱部隊（閱兵），中共中央總書記、中央軍委主席兼中國國家主席習近平將發表重要談話。若川普成行，將是他第二任以來和習近平首次面對面會晤。

前述消息人士還提到，今年適逢聯合國創立八十周年，川普政府提議，趁聯大九月在美國紐約開會時邀習近平訪美。

俄羅斯總統普亭將出席在北京舉行的紀念中國抗日戰爭勝利閱兵。共同社說，若中俄美三國領導人聯合慶祝抗日戰爭勝利，可能對日本構成外交挑戰。

中國外交部和川普在社群媒體的發文說，六月五日習近平在通話時邀請川普訪問北京，川普對此表示衷心感謝，並回邀習近平訪美。川普上次訪中是在二○一七年。

消息人士稱，即使川普本人渴望訪北京，北京方面認為，美國國務卿魯比歐等對中鷹派官員可能反對川普參加閱兵。

同時，消息人士稱，中國政府不願習近平訪問美國，擔心習近平和川普會面時，可能重演今年二月川普和烏克蘭總統澤倫斯基在白宮橢圓辦公室的衝突場面。中方考慮讓總理李強出席聯合國會議。

一名中國消息人士稱，北京計畫在中國舉行川普第二任的首次中美峰會，以便限制媒體報導，並策畫一次「成功」的峰會。

中國過去多次在天安門廣場舉行大規模閱兵。二○一九年為紀念共產黨執政七十周年而舉行的閱兵，展示了中國最先進的武器，包括一枚可攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈，據信射程涵蓋美國任何地區。二○一五年，普亭和時任南韓總統朴槿惠等外國領導人出席在天安門舉行的紀念日本二戰投降七十周年閱兵。