美以沒炸到？IAEA：伊朗可在數月內重啟濃縮鈾

衛報報導，聯合國原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西近日受訪透露，儘管伊朗多數核設施陸續遭美國與以色列空襲導致受損，但有些據點「仍然屹立」，德黑蘭「可能幾個月內」就能開始生產濃縮鈾，而ＩＡＥＡ至今無法掌握伊朗已生產濃縮鈾的去向。

以色列軍方十三日起空襲伊朗多處核設施，美國廿二日參戰轟炸包括福爾多等三處關鍵核設施。事後，伊朗外交部長阿拉奇坦言受損程度「嚴重」，但並未說明更多細節。

葛羅西表示，美國空襲嚴重破壞伊朗三處核設施，但並未「全毀」。這與美國總統川普堅稱美國已徹底摧毀伊朗核設施、讓伊朗核計畫倒退數十年說法相矛盾。

葛羅西表示，「坦率地說，我們不能聲稱一切都消失了，那裡什麼也沒有」。

葛羅西廿七日接受哥倫比亞廣播公司訪問表示，伊朗「一些核設施仍然屹立」，並且伊朗「可能幾個月內，甚或更短的時間，就能讓部分離心機群開始運轉並生產濃縮鈾」。

除此之外，葛羅西坦言，「目前並不清楚」伊朗已生產的濃縮鈾去向，他說，「部分可能在空襲中被摧毀，但也可能有些被轉移了，這點還需要進一步釐清」，包括設施中還剩什麼、濃縮鈾在哪裡，以及具體發生什麼事。

伊朗表明拒絕放棄核計畫，不准葛羅西視察受損設施。伊朗國會已表決暫停與ＩＡＥＡ合作。

現在伊朗握有四○八點六公斤百分之六十濃縮鈾，儘管這批庫存尚未達到武器標準，但若進一步提煉，理論上足以製造超過九枚核彈。川普說，若伊朗恢復重啟濃縮鈾，美國將再度轟炸伊朗。

衛報提到，川普日前對福斯新聞表示，他認為伊朗並未轉移核材料，「這種事很難辦到，而且我們沒有給太多預警。他們沒能轉移任何東西」。