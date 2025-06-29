俄羅斯情治首長：與美國CIA局長通話 雙方同意隨時聯繫

俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金在今天公布的訪談內容中表示，他已經跟美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫通話，雙方同意隨時致電聯繫。

路透社報導，SVR前身是前蘇聯情治機關「國家安全委員會」（KGB）轄下的第一總局（First Chief Directorate），SVR長期以來一直與CIA處於激烈競爭的狀態。

納雷什金（Sergei Naryshkin）告訴俄羅斯國營電視台記者札魯賓（Pavel Zarubin），他已經跟CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）通話，兩人同意互相致電，商討值得關注的重要議題。

根據俄國媒體，納雷什金最近一次與雷克里夫的已知通話發生於今年3月。當時他們同意雙方機構「定期接觸」，「以促進國際穩定和安全，以及減少莫斯科與華盛頓之間的對抗」。

那是美國總統川普（Donald Trump）今年1月上任以來美俄情治首長之間的首次通話，當時川普矢言要結束俄羅斯與烏克蘭的戰爭。