俄羅斯、大陸威脅日增…德國盼藉重以色列國防專長 強化網路防禦
德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）今天表示，德國計劃攜手以色列建立一個聯合網路研究中心，並深化兩國情報和安全機構的合作。
路透社報導，德國是以色列在歐洲最緊密的盟友之一。面對俄羅斯及中國的威脅日增，德國政府在提升自身軍事實力及對北大西洋公約組織（NATO）做出貢獻之際，愈來愈希望能借重以色列的國防專長。
杜布林德昨天抵達以色列，德國「畫報」（Bild）報導，他在訪問以色列期間表示：「值此安全形勢的轉捩點，光靠軍事防禦是不夠的。為增強我們的整體防禦力，大幅提升民防也不可或缺。」
根據畫報，杜布林德概括說明一份5點計畫，目標是替德國建立他所稱的「網路穹頂」（CyberDome），作為德國網路防禦戰略的一環。
德國巴伐利亞邦總理索德（Markus Söder）今天稍早則呼籲採購2000枚攔截飛彈，為德國配備一個類似以色列短程飛彈防禦技術的「鐵穹」（Iron Dome）系統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言