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俄羅斯、大陸威脅日增…德國盼藉重以色列國防專長 強化網路防禦

中央社／ 柏林29日綜合外電報導

德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）今天表示，德國計劃攜手以色列建立一個聯合網路研究中心，並深化兩國情報和安全機構的合作。

路透社報導，德國是以色列在歐洲最緊密的盟友之一。面對俄羅斯及中國的威脅日增，德國政府在提升自身軍事實力及對北大西洋公約組織（NATO）做出貢獻之際，愈來愈希望能借重以色列的國防專長。

杜布林德昨天抵達以色列，德國「畫報」（Bild）報導，他在訪問以色列期間表示：「值此安全形勢的轉捩點，光靠軍事防禦是不夠的。為增強我們的整體防禦力，大幅提升民防也不可或缺。」

根據畫報，杜布林德概括說明一份5點計畫，目標是替德國建立他所稱的「網路穹頂」（CyberDome），作為德國網路防禦戰略的一環。

德國巴伐利亞邦總理索德（Markus Söder）今天稍早則呼籲採購2000枚攔截飛彈，為德國配備一個類似以色列短程飛彈防禦技術的「鐵穹」（Iron Dome）系統。

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