川習會面有譜？9月3日北京天安門閱兵 日媒曝：陸擬邀川普出席
中國大陸預定9月3日在北京天安門廣場舉行閱兵，日本共同社29日引述消息人士報導，中國政府將邀美國總統川普出席閱兵典禮。
中國政府日前宣布，9月3日上午天安門廣場將舉行慶祝中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊（閱兵）。中共中央總書記、中央軍委主席兼中國國家主席習近平將發表重要談話。若成行，這會是川普第2任以來，他和習近平首次面對面會晤。
前述消息人士還提到，由於今年也適逢聯合國創立80周年，因此川普政府提議，趁聯大9月在美國紐約開會時，邀習近平訪美。
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