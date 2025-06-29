快訊

南投老翁偷香蕉…一口氣暴吃16根遭逮 恐是「1疾病」釀禍

郝龍斌稱25%罷免門檻一定過 曝「一辦法」才能救徐巧芯

川習會面有譜？9月3日北京天安門閱兵 日媒曝：陸擬邀川普出席

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為2019年6月美國總統川普第1任時，與中國大陸國家主席習近平在日本大阪20國集團（G20）峰會場邊會晤。路透
圖為2019年6月美國總統川普第1任時，與中國大陸國家主席習近平在日本大阪20國集團（G20）峰會場邊會晤。路透

中國大陸預定9月3日在北京天安門廣場舉行閱兵，日本共同社29日引述消息人士報導，中國政府將邀美國總統川普出席閱兵典禮。

中國政府日前宣布，9月3日上午天安門廣場將舉行慶祝中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊（閱兵）。中共中央總書記、中央軍委主席兼中國國家主席習近平將發表重要談話。若成行，這會是川普第2任以來，他和習近平首次面對面會晤。

前述消息人士還提到，由於今年也適逢聯合國創立80周年，因此川普政府提議，趁聯大9月在美國紐約開會時，邀習近平訪美。

習近平 美國 日本 川普 天安門 北京

延伸閱讀

川普「大而美法案」驚險過關！參院51比49通過辯論門檻 PTT酸：富者更富

川普被爆下半年訪中…傳將比照中東行規格！鄉民轟：跪舔習大大

專家改口估美國關稅「玩贏所有人」！川普笑到合不攏嘴 秒回1句話

美學者：川普2.0移民執法力道空前 制度性問題待解

相關新聞

川習會面有譜？9月3日北京天安門閱兵 日媒曝：陸擬邀川普出席

中國大陸預定9月3日在北京天安門廣場舉行閱兵，日本共同社29日引述消息人士報導，中國政府將邀美國總統川普出席閱兵典禮。

歐洲民眾眼中的大陸！民調曝多數認「受到陸崛起影響」 非軍事領域緊迫感更強

許多歐洲人已經意識到印太地區在安全政策中的重要性，而且對於網絡攻擊、經濟脅迫和情報行動領域可能存在的中國威脅表現出擔憂，這是德國弗裡德裡希諾曼自由基金會…

俄羅斯情治首長：與美國CIA局長通話 雙方同意隨時聯繫

俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金在今天公布的訪談內容中表示，他已經跟美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫通話，雙方...

俄羅斯、大陸威脅日增…德國盼藉重以色列國防專長 強化網路防禦

德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）今天表示，德國計劃攜手以色列建立一個聯合網路研究中心，並深化...

送氣候觀測衛星入軌道！日本H2A火箭最後一次發射 未來將由H3取代

日本今天透過主力的H-2A運載火箭成功發射一顆氣候變遷觀測衛星，這是H-2A火箭最後一次發射，未來將由成本在全球太空市場...

擬仿效美國！傳英國將任命特使營救海外遭拘公民 具體職責仍未說明

英國正準備效法美國任命特使，負責營救在海外遭任意拘留的英國公民，因為要求採取更多措施將他們接回國的呼聲越來越高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。